È davvero il caso di dirlo: questo non è un sogno! La serie di fumetti horror di IDW Publishing Locke & Key si incontrerà con l'universo di Sandman creato dal poliedrico Neil Gaiman.

L'annuncio è stato fatto dall'account social della stessa IDW che ha mostrato Locke & Key: Hell & Gone, questo il titolo dell'albo crossover, tramite il video promozionale che trovate di seguito.

If you think you can unlock the gates of hell and just invite yourself in, you must be dreaming. Coming October 2020: @joe_hill and @GR_comics will debut LOCKE & KEY: HELL & GONE - A SANDMAN UNIVERSE Crossover Event, courtesy of @IDWPublishing and @DCComics. pic.twitter.com/b9I9e3Sa0h