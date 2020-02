Mission: Impossible 7 e 8, riprese interrotte e cast bloccato a Venezia per il Coronavirus

Cinema

di Marcello Paolillo - 24/02/2020 11:17 | aggiornato 24/02/2020 11:46

L'emergenza italiana per il Coronavirus ha costretto la produzione dei prossimi capitoli di Mission: Impossibile a fermare temporaneamente le riprese dei film a Venezia.

La situazione di crisi per il Coronavirus in Nord Italia si sta ripercuotendo anche per quanto riguarda il settore cinematografico nazionale e internazionale. Sono infatti state interrotte le riprese dei prossimi capitoli della saga di Mission: Impossible.

A causa dell’ordinanza emanata il 23 febbraio scorso dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, la produzione dei film a Venezia è stata fermata, tanto che lo stesso attore protagonista - Tom Cruise - sarebbe al momento piantonato in albergo insieme agli altri membri del cast e alla troupe (il tutto, ovviamente, a scopo precauzionale).

Cruise è infatti ospite dell’hotel Gritti, atteso per le riprese nei set di Cannaregio, in campo Santa Maria del Giglio e tra campo Santo Stefano e San Vio. Ma non solo: il cast avrebbe dovuto girare alcune sequenze durante il celebre Carnevale di Venezia, oltre ad alcune scene in gondola e altre non meglio specificate in giro per la città.

Non è chiaro al momento se e quando i lavori potranno riprendere o se la produzione deciderà di spostare le riprese del film in un'altra location.

PUBBLICATE ORDINANZA E DPCM RIGUARDANTE LE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL #CORONAVIRUS https://t.co/q04XPuVCfp — Regione del Veneto (@RegioneVeneto) February 23, 2020

Ricordiamo che l’ordinanza della Regione Veneto ha fermato tutte le manifestazioni pubbliche e le attività scolastiche, oltre a quelle sportive, museali e culturali (incluso ovviamente anche il Carnevale di Venezia).

Mission: Impossible 7 e 8, scritti e diretti da Christopher McQuarrie, vedranno nel cast anche anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Shea Whigham. I film saranno prodotti da Skydance mentre Paramount Pictures si occuperà della distribuzione nelle sale americane.

Il settimo capitolo della saga è atteso nei cinema statunitensi il 23 luglio 2021, mentre l'ottavo arriverà il 5 agosto 2022.