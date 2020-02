Pets 2 - Vita da animali, personaggi e doppiatori italiani

AnimazioneCinema

di Simona Vitale - 24/02/2020 07:10

Pets 2 - Vita da animali è un film d'animazione del 2019, che vede il ritorno dei simpatici animaletti domestici protagonisti di Pets - Vita da animali del 2016. Ecco tutti i personaggi i e i relativi doppiatori italiani.

Diretto da Chris Renaud, Pets 2 - Vita da animali (titolo originale The Secret Life of Pets 2) è un film d'animazione del 2019, sequel di Pets - Vita da animali del 2016.

La pellicola, prodotta con un budget di circa 80 milioni di dollari, ha ottenuto un buon successo commerciale, arrivando ad incassare oltre 430 milioni in tutto il mondo. Ad ogni modo, questo sequel è stato meno redditizio di Pets - Vita da animali, che nel 2016 ha incassato oltre 830 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il 14esimo film d'animazione (non prodotto da Disney o Pixar) a realizzare i più alti incassi di sempre.

Il protagonista della pellicola (che continua a raccontare la vita "segreta" degli animali domestici) è ancora una volta Max, dolce esemplare di Jack Russell terrier, che finisce con l'affezionarsi molto a Liam, il bambino nato dal matrimonio di Katie (la sua padrona) con Chuck. Max diventa molto protettivo nei confronti del bambino, iper-protettività che cresce ancor più quando il bimbo comincia a frequentare la scuola materna e che si manifesta in un forte prurito. Katie, per alleviare le sofferenze del suo cagnolino, decide di procurargli un cono elisabettiano.

Durante una week-end fuori porta in una fattoria con la sua famiglia umana, Max conosce uno pastore gallese, inizialmente scontroso e sulle sue, di nome Galletto insieme al quale, acquisendo i suoi insegnamenti e il suo coraggio, riuscirà a recuperare una pecorella che si era smarrita dal suo gruppo. Nel frattempo Gidget finisce con lo smarrire Busy Bee, il giocattolo preferito di Max, suo fidanzato, che il cagnolino le aveva affidato prima di partire. Per poterlo recuperare, Gidget prende da Chloe, Mel, Buddy e Pisellino delle lezioni per "diventare una gatta", in modo tale da riuscire a intrufolarsi nell'appartamento (in cui vive un'anziana donna coi suoi gatti) dove ha perso il giocattolo di Max.

Torna in "azione" anche Nevosetto, un dolce coniglietto che la sua padrona decide di vestire da supereroe, scatenando in lui deliri di onnipotenza. Mostrerà un certo coraggio nel salvare una tigre bianca, Hu, dal circo insieme a Margherita, detta “Marghi”, una Shih Tzu. Il gruppo di simpatici animaletti domestici protagonisti della pellicola si completa con Buddy, il carlino Mel, Nonnotto, il basset hound con le zampe posteriori paralizzate, e Pisellino, un piccolo parrocchetto ondulato che non parla.

I personaggi

Max

HD Illumination Entertainment Max, il protagonista del film

Max è un simpatico esemplare di Jack Russell terrier già protagonista del primo film. In questa pellicola dovrà imparare a convivere con Liam, il bambino che la sua padrona Katie ha avuto con il marito Chuck. Dapprima riluttante ad accettare la sua presenza, Max si affezionerà tantissimo a Liam tanto da arrivare a diventare molto protettivo nei suoi confronti soprattutto quando il bambino comincerà ad andare a scuola. Imparerà anche ad agire senza paura grazie all'insegnamento di Galletto, un pastore gallese che conoscerà durante un week-end in campagna con la sua famiglia e con cui vivrà una piccola avventura a fin di bene.

Duke

Illumination Entertainment Duke, il meticcio che vive insieme a Max

Duke è un grosso meticcio marrone adottato da Katie nel primo film di Pets - Vita da animali. Prepotente e un po' pigro, al tempo stesso è un cane molto altruista e generoso.

Gidget

HD Illumination Entertainment Gidget, la cagnolina di razza Pomeraniafidanzata di Max

Adorabile cagnolina di razza Pomerania, Gidget è la fidanzata di Max. In questa pellicola si metterà nei guai perdendo il giocattolo preferito di Max, Busy Bee, in una casa abitata da un'anziana donna con tanti gatti. Gidget, aiutata dai suoi amici animali, imparerà a comportarsi da gatta per recuperare il giocattolo, intrufolandosi nell'abitazione "infestata dai felini".

Galletto

HD Illumination Entertainment Galletto, il pastore gallese di Pets 2 - Vita da animali

Galletto è un pastore gallese apparentemente molto scontroso. Conoscerà Max quando lui e la sua famiglia umana arriveranno in fattoria per il week-end. Avrà il merito di insegnare a Max ad agire senza paura e, una volta terminata la loro "missione" di salvare una pecorella smarrita, gli consegnerà la sua bandana come souvenir.

Nevosetto

Illumination Entertainment Capitan Nevosetto, il coniglio supereroe di Pets 2 - Vita da animali

Nevosetto è un simpatico coniglietto che viene vestito dalla sua padrona umana come se fosse un supereroe e si auto-convince di avere davvero dei super poteri. Con grande coraggio "Capitan Nevosetto" aiuterà Marghi, un'esemplare di Shih Tzu, a liberare la tigre bianca Hu dal circo di Sergei che la tiene prigioniera.

Norman

HD Illumination Entertainment Norman, il porcellino d'India di Pets 2 - Vita da animali

Norman è un porcellino d'India che, in questo secondo film dedicato alla vita segreta degli animali domestici, aiuterà la dolce Gidget a recuperare Busy Bee (il giocattolo preferito del suo Max) da una casa "infestata di gatti". Inoltre, aiuterà Max e Nevosetto a liberare Marghi e Hu dai lupi del circo.

Marghi

Illumination Entertainment Marghi, esemplare di Shih Tzu new entry di Pets 2 - Vita da animali

Marghi è un esemplare di Shih Tzu che chiederà l'aiuto di Capitan Nevosetto per aiutare la tigre bianca Hu a scappare dal circo che la tiene prigioniera. Finirà con l'essere catturata dai lupi del proprietario del circo Sergei, ma sarà salvata da Nevosetto e dal resto degli animali di Pets 2.

Mel

Illumination Entertainment Mel, il simpatico carlino di Pets 2 - Vita da animali, insieme a Chloe e Max

Mel è un simpatico esemplare di carlino che, in questo secondo film insieme a Chloe, Buddy e Pisellino, aiuterà Gidget a prendere lezioni "da gatta" per recuperare il giocattolo preferito di Max da una casa zeppa di felini.

Katie

HD Illumination Entertainment Katie, la padrona umana di Max

Katie è la padrona umana di Max e Duke. Dopo aver sposato Chuck è diventa mamma del piccolo Liam, un bambino che darà del filo da torcere al simpatico Max. Il nostro Jack Rusell terrier col tempo si affezionerà tantissimo a lui, diventando estremamente protettivo nei suoi confronti soprattutto quando comincerà la scuola materna.

Chloe

Illumination Entertainment La gatta Chloe in una scena di Pets 2 - Vita da animali

Gatta obesa apparentemente disinteressata a tutto, sarà una degli animali amici di Gidget che aiuterà la cagnolina a comportarsi come un gatto, per recuperare il giocattolo smarrito di Max.

Nonnotto

HD Illumination Entertainment Nonnotto, il basket hound con le zampe posteriori paralizzate

Basset Hound con le zampe posteriori paralizzate, Nonnotto aiuterà Marghi e Nevosetto tenendo nella sua casa la tigre bianca Hu.

Sergei

HD Illumination Entertainment Sergei, il proprietario del circo che tiene in ostaggio la tigre Hu

Sergei è il crudele proprietario di un circo abusivo che tiene in ostaggio la tigre bianca Hu.

Buddy

HD Illumination Entertainment Buddy, il bassotto amico di Max

Buddy è un simpatico bassotto amico di Max che in questo sequel sarà tra gli amici animali che aiuteranno Gidget a trasformarsi in "una gatta" per recuperare il giocattolo preferito di Max.

Pisellino

HD Illumination Entertainment Pisellino insieme ai suoi amici di Pets 2 - Vita da animali

Pisellino è un piccolo parrocchetto che non parla, ma come i suoi amici determinante nell'aiutare Hu e Marghi a risolvere i loro problemi con Sergei, il proprietario crudele di un circo abusivo.

I doppiatori originali

Patton Oswalt - Max

Eric Stonestreet - Duke

Kevin Hart - Nevosetto

Harrison Ford - Galletto

Jenny Slate - Gidget

Bobby Moynihan - Mel

Ellie Kemper - Katie

Tiffany Haddish - Marghi

Lake Bell - Chloe

Nick Kroll - Sergei

Dana Carvey - Nonnotto

Chris Renaud - Norman

Hannibal Buress - Buddy

I doppiatori italiani

Il cast vocale di doppiatori italiani di Pets 2 - Vita da animali è ricco di voci molto note del mondo dello spettacolo italiano. Primi su tutti Alessandro Cattelan, che torna come doppiatore di Max, e la bellissima Laura Chiatti, tornata a prestare la sua voce alla dolce Gidget.

Ecco tutti i doppiatori italiani del film: