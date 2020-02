Questo video sugli effetti speciali di The Mandalorian ti lascerà a bocca aperta

TV News

di Giuseppe Benincasa - 24/02/2020 14:39 | aggiornato 24/02/2020 14:44

Gli innovativi effetti speciali di The Mandalorian spiegati in un video da dietro le quinte.

Oggi 24 febbraio 2020, manca un mese esatto al debutto della piattaforma streaming Disney+ e, con essa, alla possibilità di vedere The Mandalorian, la prima serie TV live-action della Galassia di Star Wars!

Lo show è stato sviluppato per Lucasfilm dal regista Jon Favreau (Iron Man, Il re leone) e da Dave Filoni, creatore di serie TV come Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Del team di creazione fa parte anche Industrial Light & Magic (ILM), ovvero la sezione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali.

ILM ha realizzato anche il video che apre questo articolo e che svela una nuova innovazione nel campo degli effetti speciali.

Il filmato spiega come sono stati realizzati gli effetti speciali relativi alla costruzione delle "zone" virtuali del set. Come ben saprete, sul set di una produzione televisiva o cinematografica non sono "realmente" presenti molti dettagli (sfondi, scenografie, personaggi) che poi finiranno sullo schermo.

Uno sfondo spaziale, per esempio, sul set viene sostituito da uno schermo verde, sul quale - in fase di post-produzione - verrà "applicato" il background. L'uso dello schermo verde, detto in gergo green screen, ha fatto fare passi avanti nel campo degli effetti speciali ma, adesso, pare che la tecnologia si sia spinta molto più in là.

ILM ha realizzato, infatti, un sistema di applicazione degli effetti speciali in tempo reale. In pratica, mentre si effettuano le riprese sul set, si può vedere la scena come se fosse finita o quasi.

Al minuto 1:40, Favreau spiega che i maghi degli effetti speciali sono riusciti a costruire un motore grafico in grado di "trasformare" in tempo reale il set così come è stato pensato per lo show.

Questo innovativo sistema di realtà virtuale è nato dalla collaborazione tra StageCraft Virtual Production Platform di ILM, Unreal Engine di Epic Games e Golem Creations (la casa di produzione di Jon Favreau). Tra i partner tecnologici figurano anche Fuse, Lux Machina, Profile Studios, NVIDIA e ARRI.

Da un comunicato ufficiale di ILM ed Epic Games, pubblicato dal sito Befores and Afters, si apprende che il 50% di The Mandalorian è stato girato con questa tecnica e che il cast ha recitato in un ambiente immersivo, composto da uno schermo alto più di 6 metri, esteso per ben 270 gradi, al quale si è aggiunta una copertura semicircolare a soffitto con un diametro di quasi 23 metri.

Qui sotto si può vedere il trailer italiano di The Mandalorian.

I vantaggi della produzione virtuale

Questo sistema permette agli attori di immedesimarsi maggiormente nel loro ruolo, dato che sul set possono interagire di fatto con l'ambiente virtuale, il medesimo che poi apparirà al cinema o in TV.

Un altro vantaggio riguarda quello della fotografia: infatti l'ingegnoso sistema offre già uno sguardo complessivo degli ambienti del film, mostrando già al direttore della fotografia i frutti del suo lavoro.

Per il regista, il vantaggio più grosso è quello di poter posizionare gli attori proprio dove desidera, già all'interno del mondo pensato in fase di sceneggiatura e di pre-visualizzazione.

Il sistema, come viene spiegato al minuto 2:32, permette anche di modificare in tempo reale i background, spostando palazzi, montagne e qualsiasi oggetto virtuale.

Un altro punto a favore di questa tecnologia è a favore della produzione, dato che permette di passare da uno sfondo desertico a uno innevato in pochi secondi. Ciò potrebbe far risparmiare molti soldi, tagliando viaggi e spostamenti della troupe verso location vere.

La serie di Star Wars è stata recentemente premiata ai Visual Effects Society Awards (VES) lo scorso il 29 gennaio 2020, con l'assegnazione dei premi relativi a Migliori effetti speciali in un episodio di serie live-action (premio vinto per il Capitolo 2 dal titolo The Child) e Miglior modello in un episodio di serie live-action o progetto animato (premio vinto per il Capitolo 3 dal titolo The Sin).

The Mandalorian, serie composta da 8 episodi, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 24 marzo 2020, quando il servizio streaming Disney+ debutterà nel nostro Paese. Per rimanere aggiornati sui contenuti disponibili al lancio e sulle produzioni dell'universo di Star Wars presenti sulla nuova piattaforma digitale è possibile già registrarsi al sito ufficiale.