Videogames

di Silvio Mazzitelli - 24/02/2020 16:46 | aggiornato 24/02/2020 16:50

Nuove immagini del remake di Resident Evil 3 sono spuntate fuori tramite alcuni leak: ci sono anche alcuni mostri completamente nuovi per la serie.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Dopo il successo dell’ottimo remake di Resident Evil 2, Capcom ha deciso di provare a bissare il successo proponendo una versione rinnovata anche del seguito diretto del fortunato secondo capitolo. Tra poco più di un mese arriverà infatti per PlayStation 4 e Xbox One anche Resident Evil 3: Nemesis, rifacimento in chiave moderna del famoso terzo capitolo.

Recentemente un leak ha rivelato alcuni nuovi screenshot che ci mostrano nuove ambientazioni della città di Raccoon City con protagonista Jill Valentine, ma soprattutto dei nuovi mostri mai visti prima nella serie e, tantomeno, nel terzo capitolo originale.

Resident Evil 3 Leaks pic.twitter.com/aagn59Njuk — TheViper12 (@esteban_angle) February 23, 2020

Come possiamo vedere dalle immagini, le nuove creature hanno un aspetto davvero terrificante e siamo sicuri che contribuiranno a rendere la cittadina un incubo ancora peggiore di quello che ricordiamo. Tra le creature mostrate ricordiamo la presenza degli Hunter, dei mostri dalle fattezze simili a quelle di un rettile antropomorfo introdotti la prima volta nel primo Resident Evil e presenti anche nel terzo capitolo originale.

Il titolo originale era arrivato sulla prima PlayStation nel 1999, e seguiva le vicende di Jill Valentine ambientate durante lo scoppio dell’epidemia del T-Virus a Raccoon City, un giorno prima delle vicende che vedevano coinvolti Leon Kennedy e Claire Redfield. Antagonista principale di questa nuova avventura dell’orrore è il Nemesis, una mostruosa creatura creata dalla Umbrella al solo scopo di uccidere tutti i membri della S.T.A.R.S. a cui sia Jill che Chris Redfield appartenevano. Jill dovrà dunque fuggire per tutto il gioco cercando di sopravvivere a questo instancabile nemico.

Il Remake di Resident Evil 3 è invece previsto per il prossimo 3 aprile, e oltre alla campagna per giocatore singolo includerà anche una modalità multiplayer chiamata Project Resistance, dove un gruppo di giocatori dovrà collaborare per fuggire alla prigionia contro trappole e mostri piazzate e controllate da un altro giocatore umano.

Capcom

Cosa ne pensate di queste nuove creature in Resident Evil 3, vi sembrano abbastanza paurose?

Fonte: Comicbook