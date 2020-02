Samurai Shodown, il director vorrebbe un altro reboot di una serie SNK

Videogames

di Marcello Paolillo - 24/02/2020 15:04 | aggiornato 24/02/2020 15:07

Nobuyuki Kuroki ha rivelato che gli piacerebbe riportare in vita un altro grande classico SNK, un picchiaduro all'arma bianca amatissimo dai giocatori di tutto il mondo.

Samurai Shodown arriverà anche su console Nintendo Switch dal prossimo 25 febbraio, nonostante il picchiaduro all'arma bianca di SNK sia disponibile da tempo anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Nel corso in un’intervista con Nintendo Life, il director del gioco Nobuyuki Kuroki ha rivelato che gli piacerebbe riportare in auge un altro grande classico SNK, un picchiaduro particolarmente amato dai fan della celebre casa di sviluppo giapponese.

Ecco le parole di Kuroki a riguardo:

Personalmente, vorrei poter far rivivere Garou: Mark of the Wolves.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Garou: Mark of the Wolves (noto anche come Fatal Fury: Mark of the Wolves) è stato pubblicato nel 1999 via cabinati Neo Geo, cui seguirono tempo dopo le versioni per SEGA Dreamcast, PlayStation 2, Xbox 360, Xbox One, sistemi iOS e Android, PlayStation 4, PlayStation Vita, Microsoft Windows PC e infine Nintendo Switch.

Si tratta di fatto dell'ultimo titolo della serie di picchiaduro nota come Fatal Fury, ambientato dieci anni dopo la morte di Geese Howard (avvenuta in Real Bout Fatal Fury).

Naturalmente, le parole di Kuroki non sono una conferma di un ritorno di Mark of the Wolves (né quindi di un progetto in via di sviluppo), bensì solo un desiderio personale espresso pubblicamente.

SNK Corporation è in ogni caso attualmente al lavoro su The King of Fighters XV, quindicesimo capitolo della storica serie di beat 'em up a incontri, in uscita nel corso del 2020 in esclusiva assoluta per console PS4.