di Verdiana Paolucci - 24/02/2020 10:55 | aggiornato 24/02/2020 11:00

La Cristina Yang di Grey's Anatomy sarà la protagonista di The Chair, la nuova serie dei creatori di Game of Thrones.

I fan di Sandra Oh che aspettano da tempo di rivederla in Grey's Anatomy, dovranno accontentarsi di guardarla in un'altra serie TV.

Dopo Killing Eve, l'attrice sarà la protagonista di The Chair, una dramedy prodotta da Netflix e composta da sei episodi dalla durata di mezz'ora.

Netflix has ordered a new six-episode half-hour dramedy starring and executive produced by @IamSandraOh, and co-starring @jayduplass https://t.co/sezNNhQURW — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 21, 2020

Come scrive Deadline, la dramedy porta la firma di Amanda Peet (attrice apparsa in The Romanoffs) al suo debutto nel ruolo di sceneggiatrice e produttrice esecutiva, insieme a David Benioff e D.B. Weiss, ossia il duo che ha creato Game of Thrones.

The Chair ruota attorno al capo del dipartimento di inglese di una delle più importanti università americane, interpretato appunto dalla Oh. Nel cast, anche Jay Duplass (visto in Transparent e Outside In) con cui la Peet aveva già lavorato in Togetherness. Il pilot della serie è stato scritto da Annie Julia Wyman.

Sandra Oh è molto richiesta sul piccolo schermo. Dopo Grey's Anatomy, dove ha interpretato la dottoressa Cristina Yang per dieci stagioni, la star è approdata nell'acclamata serie Killing Eve. Grazie al ruolo di Eve Polastri, annoiata funzionaria dell'MI-5 che si mette sulle tracce di una psicopatica assassina, la Oh ha vinto un Golden Globe, un SAG e un Critics' Choice Award. Inoltre si è guadagnata due nomination agli Emmy.

Lo scorso anno, Sandra Oh ha co-condotto la cerimonia dei Golden Globe al fianco di Andy Samberg, mostrando di avere anche discrete doti di comica.

Per tutti, però, l'attrice resterà Cristina Yang. Grey's Anatomy non ha dimenticato il suo personaggio e di tanto in tanto viene menzionata. Negli ultimi episodi, Cristina è stata fondamentale per aiutare l'amica Meredith a riavere la sua licenza medica, facendole recapitare anche un "regalo": il nuovo pediatra dell'ospedale, Cormac Hayes, è una delle new entry che conosceremo meglio nella seconda parte di stagione.

Siamo pronti a scommettere che Cristina "tornerà" anche nei nuovi episodi del medical drama. Grey's Anatomy 16 riparte stasera, 24 febbraio 2020, in prima serata su FoxLife, canale 114 di SKY.