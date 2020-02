Cinema

di Pasquale Oliva - 24/02/2020 12:12 | aggiornato 24/02/2020 14:03

La Batsuit che vedremo nel prossimo cinecomic sul Giustiziere Mascherato si mostra interamente nelle foto scattate sul set in Scozia. Ben Affleck nel frattempo promuove la scelta di Robert Pattinson come suo erede per il ruolo.

Prima il camera test condiviso da Matt Reeves, poi le foto dal set. Nelle ultime ore non si fa che parlare dell'Uomo Pipistrello di Robert Pattinson, il prossimo Bruce Wayne dell'universo cinematografico basato sugli albi a fumetti DC. Il breve video pubblicato su Vimeo dal regista statunitense, poi rimbalzato sui social network, ha regalato ai fan un'anteprima inaspettata, ma oggi sono gli scatti rubati dalla Necropoli di Glasgow in Scozia (a quanto pare) a monopolizzare l'attenzione.

Alcune foto e un video dal set nel Regno Unito sciolgono i dubbi di tutti gli amanti del Giustiziere di Gotham che avanzano ipotesi sul costume del loro beniamino ormai da mesi, ovvero da quando è trapelata la notizia di un nuovo progetto per il grande schermo dopo Batman v. Superman e Justice League. Del resto anche l'occhio vuole la sua parte e un supereroe come Batman ha l'obbligo di essere convincente anche nell'aspetto, altrimenti si rischia di fare la fine di Batman & Robin del 1997. La pellicola diretta da Joel Schumacher viene ricordata non per la trama, ma per i Batcapezzoli del costume indossato da George Clooney.

Tornando sul set del cinecomic in arrivo nelle sale nel 2021, la Batsuit indossata da uno stuntman è abbastanza diversa da quelle viste in passato. È totalmente nera - quindi al momento si allontanano le voci di una ripresa del giallo e del viola -, con il ridisegnato logo sul petto già visto nel camera test e che potrebbe nascondere una pistola.

Anche la maschera (di cui finalmente si vedono le 'corna') e le coperture metalliche per le spalle sono le stesse della clip diffusa da Matt Reeves, ma c'è un particolare che potrebbe suggerire il coinvolgimento della Corte dei Gufi. Gli 'artigli' su entrambi gli avambracci del supereroe ricordano - e non poco - quelli dei Talon, gli assassini al servizio della società segreta attiva a Gotham City da molto prima della nascita di Bruce.

Manca l'iconico mantello (che sarà quasi sicuramente aggiunto in post-produzione), forse per evitare problemi durante le riprese in moto. Sì, perché la Batcycle non passa di certo inosservata. L'aspetto del bolide su due ruote è più realistico di quello su cui sfrecciava il Cavaliere Oscuro nella trilogia di Nolan. Una moto meno hi-tech del previsto, ma con qualche gadget che non vediamo l'ora di scoprire.

Qualcosa durante le riprese però è andato storto. Nel video che trovate qui sotto, la controfigura di Robert Pattinson in sella alla Bat-moto, e affiancato da quella dovrebbe essere Catwoman (Zoe Kravitz), conclude una corsa a tutta velocità sotto la pioggia franando a terra. Per fortuna nulla di rotto.

Pattinson nuovo Batman, il commento di Ben Affleck

Recentemente intervistato dal The New York Times, Ben Affleck ha rivelato di aver abbandonato ogni progetto legato all'Uomo Pipistrello a causa dell'alcool, una dipendenza contro cui l'attore statunitense lotta ormai da anni e che ha contribuito alla fine del suo matrimonio con Jennifer Garner.

Dopo aver interpretato Bruce Wayne in Batman v. Superman e Justlice League - cinecomic che non hanno di certo conquistato il favore del pubblico -, Affleck ha consegnato il testimone nelle mani Robert Pattinson, attore che reputa più che adatto al ruolo. Così nell'intervista con Jake Hamilton:

Credo che Robert sia un grande attore, farà un ottimo lavoro. Il film si merita qualcuno che muoia dalla voglia di farlo, che non veda l'ora. Al quel tempo non ero io, quindi ho ceduto il posto.

Cosa ne pensate del costume di Robert Pattinson, vi convince totalmente? E della benedizione di Ben Affleck?

The Batman arriverà nella sale cinematografiche a giugno 2021. Nel cast, oltre ai già citati Pattinson e Kravitz, anche Paul Dano (Edward Nigma), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Pinguino), Peter Sarsgaard (Gil Colson) e Jayme Lawson (Bella Real).