di Elena Arrisico - 24/02/2020 14:48 | aggiornato 24/02/2020 14:52

A giugno 2020, uscirà la serie prequel a fumetti di The Umbrella Academy: You Look Like Death. La mini-serie di sei numeri sarà dedicata alla vita di Klaus Hardgreeves e ambientata circa dieci anni prima de La Suite dell'Apocalisse.

The Umbrella Academy avrà una serie prequel a fumetti. Stando a quanto rivelato da Dark Horse Comics, si tratterebbe di sei numeri scritti da Gerard Way - già creatore della prima miniserie dell'omonimo fumetto insieme a Gabriel Bá – e dallo sceneggiatore Shaun Simon. Lo spin-off avrà il titolo di You Look Like Death.

Riportata dal New York Times, la notizia arriva mentre ci troviamo in attesa del primo teaser trailer della seconda stagione della serie Netflix.

La serie a fumetti prequel sarà dedicata a Séance (Klaus). Ambientata circa dieci anni prima de La Suite dell'Apocalisse, la trama seguirà la vita da vagabondo di Klaus Hardgreeves, dotato di poteri come telecinesi e levitazione. Come riportato da Comic Book, la sinossi recita:

Circa dieci anni prima degli eventi dell’Apocalypse Suite, il diciottenne Séance viene espulso dall’Umbrella Academy. Con la sua indennità interrotta dagli Hargreeves, si reca in un posto dove i suoi talenti saranno apprezzati: Hollywood. Dopo un picco magico sulla scorta di un signore dei vampiri, Klaus ha bisogno di aiuto e non ha i suoi fratelli lì per salvarlo.

La mini-serie di sei numeri – prequel del primo volume della serie – sarà disegnata da I.N.J. Culbard. Gerard Way ha parlato del progetto:

Per molto tempo, avrei voluto raccontare la storia della vita di Klaus Hargreeves dopo che la Umbrella Academy si sciolse e prima degli eventi di Apocalypse Suite. Ho immaginato un decennio piuttosto selvaggio per Klaus, pieno di alti e bassi, luoghi squallidi, escursioni soprannaturali e battaglie interne dentro di sé. Sono elettrizzato all’idea di poter finalmente raccontare questa storia con il mio co-sceneggiatore Shaun Simon, che vede il mondo di Umbrella Academy chiaramente come me. Sono anche entusiasta di lavorare con un team così straordinario, composto anche da INJ Culbard e Nate Piekos.

Dark Horse Comics La copertina di You Look Like Death, serie prequel a fumetti di The Umbrella Academy

Basata sulla prima miniserie dell'omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá – il cui nome è The Umbrella Academy Volume Uno: La Suite dell'Apocalisse - The Umbrella Academy è una serie alla sua prima stagione, ideata da Steve Blackman e distribuita da Netflix. La storia inizia quando nel 1989 43 donne, in tutto il mondo, partoriscono contemporaneamente, nonostante nessuna di loro fosse in gravidanza: sette di questi bimbi sono adottati dal miliardario Sir Reginald Hargreeves, che li addestra nella Umbrella Academy dando vita a un team di supereroi.

Il co-creatore Gabriel Bá disegnerà le copertine per la mini-serie in arrivo.

Il cielo è il limite a cui possiamo espandere l’universo di Umbrella Academy. Questa serie sarà una sorpresa per i lettori e i disegni di Ian aiuteranno a stabilire il passato di Klaus e costruire la propria simbologia personale.

Il primo numero di You Look Like Death sarà pubblicato, negli Stati Uniti, il 17 giugno 2020.