di Chiara Poli - 24/02/2020 21:50

La lotta per la sopravvivenza. La rabbia. La disperazione. L'amicizia. E, per la prima volta in un caso, il terrore. Ecco La grotta, l'episodio di The Walking Dead numero 10x09, che ci riporta nel vivo dell'azione.

Avevamo già visto l’inizio. La comparsa di Alpha (Samantha Morton), l’urlo di Carol (Melissa McBride), la raccomandazione della leader dei Sussurratori: assicuratevi che non ne escano.

Il primo episodio di The Walking Dead 10 - parte 2 si preannunciava come epico ed è stato così. Ma non nel senso che ci saremmo aspettati.

Lotta per la sopravvivenza

Perché aprirsi un varco verso la libertà - e verso la vita - saltando sulle rocce in mezzo agli zombie, e al buio, è una sfida a tutto: alla fortuna, alla paura, al destino.

Basta un attimo, una scivolata, un piede appoggiato male, un calcolo sbagliato.

E non è finita qui.

Dobbiamo presumere di non essere soli.

Ci sono i Sussurratori, le trappole, la claustrofobia, l’arte di arrangiarsi (usando una mando di zombie come torcia, per esempio).

C'è la tensione. Fra Daryl (Norman Reedus) e Carol. La fiducia è stata minata, e Daryl lo dice apertamente. ora ci sono delle altre vite in gioco. Daryl, però, non cambia: è sempre lui. Sempre l’amico di cui ci si può fidare. La voce saggia che ti dice cosa devi fare.

A Carol dispiace, naturalmente, ma è accetta dalla sete di vendetta, dall’odio… Daryl ha bisogno che lo superi. Vuole una promessa. La ottiene, ma sarà sincera?

HD AMC The Walking Dead: Daryl e Carol nella grotta nell'episodio 10x09

Fuori

Fuori dalla grotta, invece, ci sono loro: Alpha, Beta (Ryan Hurst), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Gamma (Thora Birch)… Gamma, che ora sa. Conosce la verità su Lydia, sa che Alpha ha mentito e ora è sospettata di aver tradito: qualcuno ha fatto la spia sull’ubicazione della mandria.

Mentre Negan osserva. Ascolta. Negan è il nostro asso nella manica… O la nostra fine.

Stiamo per scoprirlo, a quanto pare.

Perché, per ingraziarsi Alpha, le parla delle sue teorie su Gamma. Per tutta risposta, Alpha afferma che non gli permetterà di seminare paranoia fra i Sussurratori… Senza accorgersi che è già successo.

Ma anche Negan ha un bel problema: non riesce a stare zitto. Non c’è mai riuscito. Parla troppo, per vivere in mezzo ai Sussurratori. Non sopporta il silenzio e lo dice apertamente. Per una volta, per la prima volta da quando lo conosciamo, è terrorizzato.

Un Negan inedito ci racconta di essersi trasformato in un mostro perché era ciò che il mondo richiedeva. Rivendica il suo passato di Salvatore.

Ha paura. Teme che Alpha voglia giustiziarlo, ma è ben altro che vuole, ed ecco spiegata la S del rating SVL.

Infrangere le promesse

Carol lotta contro la claustrofobia, con tutti gli altri. Jerry (Cooper Andrews) lotta contro le leggi della fisica: se non ci passi, non ci passi. Strisciare fra i cunicoli per uscire - in una sequenza che ricorda davvero tanto The Descent - inseguiti dai mostri per poi finire incastrati, è probabilmente una delle peggiori disavventure mai viste.

Sì: la disavventura di Jerry è stata drammatica, spaventosa. O, almeno, è ciò che ho pensato io prima di assistere al seguito...

Perché Carol aveva promesso, ma non diceva sul serio. Prende la dinamite nella grotta e si allontana: vuole colpire Apha. Vuole distruggere il suo esercito di zombie. Vuole ancora vincere la sua guerra personale.

Per l’ennesima volta, Daryl la tira fuori dai guai, ma i guai non finiscono. Mentre la grotta sta per cedere, Carol ha messo di nuovo tutti in pericolo. Fuori, ci sono i Sussurratori. Dentro, ci sono i Sussurratori. E due persone sono rimaste intrappolate, Magna (Nadia Hiker) e Connie (Lauren Ridloff).

Carol implora Daryl di darle la colpa, di dirlo apertamente che è solo colpa sua... Ma lui non lo fa. Non lo farebbe mai. Lui non è come gli altri.

Lui si allontana per cercare l’altro ingresso, perché ci dev'essere un altro ingresso. Un’altra strada. Una speranza. La speranza che Carol ha cancellato per sé, ma che Daryl Dixon continua a tenere viva in questo episodio ricco di dramma e di svolte inattese.

A cominciare dall'affaire Alpha-Negan, che ricorda la liason di Andrea con il Governatore e che, come quella, è destinato a cambiare tutti gli equilibri...