di Matteo Tontini - 25/02/2020 12:34

La donna fu una "figura nascosta" per lungo tempo, che tuttavia giocò un ruolo essenziale nell'esplorazione spaziale degli anni '50 e '60.

È morta alla veneranda età di 101 anni la matematica Katherine Johnson, che lavorò ai calcoli per diverse missioni spaziali della NASA in un periodo in cui i computer non erano ancora attendibili. La nota agenzia spaziale statunitense la ricorda attraverso un tweet in cui si può leggere:

Siamo rattristati dalla scomparsa della celebre matematica #HiddenFigures Katherine Johnson. Oggi onoriamo i suoi 101 anni di vita e la sua eccellenza che ha abbattuto le barriere razziali e sociali.

We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW — NASA (@NASA) February 24, 2020

Katherine Johnson non solo contribuì in modo fondamentale all'aeronautica e al programma spaziale americano, ma sfidò anche il razzismo e il sessismo. Fu infatti la prima scienziata afroamericana a lavorare per la NASA. All'epoca - negli anni '50 e '60 - la segregazione razziale era ancora una spiacevole realtà, ma la Johnson persistette e prosperò. Tra le sue imprese più importanti si annoverano i calcoli delle traiettorie di numerosi voli spaziali, come quello di Alan Shepard, primo americano a viaggiare nello spazio, e la missione Apollo 11 che portò per la prima volta l'uomo sulla Luna.

Munita di regolo e matita, la donna poi fece i calcoli per la missione di John Glenn, primo astronauta americano mandato in orbita intorno alla Terra nel 1962. Fu lo stesso Glenn a chiedere che Katherine Johnson fosse coinvolta nella sua impresa, dicendo all'agenzia spaziale: "Portatemi la ragazza. Se lei dice che i calcoli sono giusti sono pronto a partire".

Nonostante sia stata una figura importantissima, la Johnson fu, per un certo periodo, per lo più dimenticata e lasciata in disparte nella storia dell'esplorazione spaziale. Ma grazie al libro del 2016 Hidden Figures, seguito dall'omonimo film di successo (uscito in Italia a febbraio 2017 con il titolo Il diritto di contare), la donna afroamericana raggiunse finalmente la fama internazionale: nello stesso anno ricevette dall'allora presidente Barack Obama una serie di riconoscimenti, tra cui la medaglia Presidenziale della Libertà.

