Baldur's Gate 3 in uscita in Accesso Anticipato nel 2020, primo gameplay in arrivo

Videogames

di Andrea Guerriero - 25/02/2020 14:08

Atteso su PC e Google Stadia, il terzo capitolo della leggendaria saga ruolistica dovrebbe farsi strada sul mercato nel corso del 2020. Larian Studios, intanto, conferma una data per la pubblicazione di un primo video gameplay.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

I cultori di Dungeons & Dragons contemporaneamente appassionati di videogiochi ricorderanno con sincero affetto la saga di Baldur's Gate.

Il primo capitolo, realizzato nel 1998 da una BioWare in stato di grazia, è considerato ancora oggi come uno dei migliori giochi di ruolo approdati sul mercato. E che, di diritto, si è ritagliato un posto assai speciale nell'Olimpo dell'universo in pixel e poligoni.

Capirete allora che il recente annuncio di Baldur's Gate 3 da parte di Larian Studios - già dietro Divinity: Original Sin e relativo seguito - abbia da subito entusiasmato tanto il popolo geek quanto gli addetti ai lavori, impazienti di scoprire come si evolverà il franchise di stampo fantasy.

Lo stesso terzo capitolo di cui il team di sviluppo belga è finalmente pronto a snocciolare maggiori dettagli, che vanno oltre il primo teaser pubblicato lo scorso giugno e che confermava l'inizio dei lavori su PC e Google Stadia, la piattaforma di Big G pensata per giocare in streaming.

Baldur's Gate 3: il primo video gameplay è molto vicino

Prima di tutto, sappiamo infatti che dopo un lungo periodo di silenzio la software house regalerà a fan e curiosi il primo video di gameplay in occasione del PAX East 2020. La conferma arriva dalla viva voce di Larian, che ha pubblicato un breve video per comunicare la notizia:

Il World Gameplay Reveal di Baldur's Gate 3 avverrà perciò tra gli stand della fiera videoludica di Boston, con un video che sarà mostrato nella giornata di giovedì 27 febbraio alle ore 21:30 italiane. Il comunicato che accompagna l'annuncio del primo video gameplay conferma le ambizioni dei Larian Studios e spiega che la compagnia ha continuato a crescere fino a raggiungere i 350 dipendenti, tutti impegnati a lavorare su nuove tecnologie e a portare avanti dei progetti che consentiranno di realizzare un gioco di ruolo compiutamente next-gen.

Tra gli obiettivi del team vengono citati la capacità di raccontare una grande avventura, mantenersi fedeli alla lore di Dungeons & Dragons ed offrire ai videogiocatori la capacità di realizzare scelte dall'impatto significativo, per quello che viene esplicitamente definito come "il migliore dei migliori RPG mai fatti da Larian".

Baldur's Gate 3 verso l'Early Access

Non è tutto. Nelle ultime ore i vertici di Hasbro - compagnia che detiene i diritti di D&D - hanno confermato nel corso di un meeting finanziario che sono attualmente in sviluppo ben sette titoli legati al brand creato negli anni '70 da Gary Gygax e Dave Arneson. Un'informazione che era stata già anticipata da Wizards of the Coast, divisione di Hasbro, lo scorso dicembre.

Tra questi, il primo a farsi strada sul mercato sarebbe proprio Baldur's Gate 3, che verrebbe pubblicato in Early Access nel corso del 2020. Come dicevamo, Larian Studios dovrebbe presentare nuovi dettagli sul gioco in occasione del PAX East, per poi lanciare l'Accesso Anticipato più tardi nel corso dell'anno. Per il momento, del titolo abbiamo a disposizione solo uno stralcio di trama che accompagnava a suo tempo il teaser:

Il teaser trailer mostra il ritorno di una malevola presenza a Baldur's Gate, intenzionata a divorarla dall'interno e a corrompere tutto ciò che è rimasto nei Reami Dimenticati. Il destino dei Reami Dimenticati è nelle tue mani.

Cosa ne dite, anche voi non vedete l'ora di saperne (molto) di più?