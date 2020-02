C'è un wrestler che combatte vestito da Pikachu (e i video sono imperdibili)

View this post on Instagram

What an amazing night #LoneStar was! We had returns, goodbyes, feuds that ended and #MOTY candidates! Here’s a few amazing shots from @chrisjhardyimages from that night! . . . . . #ProWrestling #IndyWrestling #Abilene #Texas #AbileneTX #WestTexas #Panhandle #TexasIG #TexasWrestling #MidlandTX #OdessaTX #AmarilloTX #LubbockTX #IndyWrestling #ProWrestler #IndyWrestler #Wrestling #Wrestler #NewTexasPro #ExploreTexas #TexasForever #WrestlingFan #WrestlingMemes #AbileneTexas #IG_Texas