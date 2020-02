Cinema

di Mattia Chiappani - 25/02/2020 10:40 | aggiornato 25/02/2020 10:45

La vita di Chris Evans dopo aver detto addio al ruolo di Capitan America potrebbe passare da un ruolo ne La piccola bottega degli orrori.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Dopo aver concluso, salvo incredibili ritorni a sorpresa, la propria lunghissima esperienza nei panni del Capitan America del MCU, Chris Evans è ormai pronto a voltare pagina. L'attore ha già aggiunto al proprio curriculum una iconica interpretazione in Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson e presto potrebbe assumere un ruolo che promette di conquistare il pubblico. Stando ad alcuni rumor delle ultime ore infatti sarebbe in trattative per entrare nel cast dell'atteso remake de La piccola bottega degli orrori.

La notizia ha iniziato a circolare il 24 febbraio, con un articolo del The Hollywood Reporter. Evans sarebbe attualmente coinvolto in negoziazioni che lo porterebbero a interpretare il dentista Orin Scrivello, crudele fidanzato della protagonista femminile. Nella storica versione del 1986 del film, diretta da Frank Oz, questo ruolo era stato affidato a Steve Martin, di cui quindi l'ex-Avenger dovrebbe raccogliere il testimone. Lo stesso Evans ha sottilmente confermato la notizia, ripubblicando sul proprio profilo Twitter l'articolo originale, accompagnato dall'emoji di un dente.

Al di là dell'ovvio interesse del pubblico per questo progetto, ci sono almeno tre coincidenze che rendono questa storia particolarmente curiosa. La prima riguarda Scarlett Johansson, che è attualmente una delle principali candidate al ruolo di Audrey, protagonista femminile, al fianco di Taron Egerton. Se entrambi i casting dovrebbero andare in porto, i fan del Marvel Cinematic Universe potrebbero quindi rivedere fianco a fianco gli interpreti di Capitan America e Vedova Nera, sebbene in un contesto decisamente differente.

La seconda si ricollega a una dichiarazione di Chris Evans risalente al 2019. L'attore aveva parlato durante il press tour di Avengers: Endgame dei suoi desideri per progetti futuri, citando il suo interesse a lavorare su un musical, in particolare proprio su La piccola bottega degli orrori:

Vorrei tanto tanto fare un musical. Qualcuno mi ha suggerito che stanno rifacendo La piccola bottega degli orrori e io ho pensato: 'Posso entrarci, vi prego? Posso fare il dentista?'

E l'ultima curiosità riguarda la storia familiare dell'attore. Chris è infatti figlio del dottor G. Robert Evans, che ha a lungo lavorato come dentista, ritirandosi solo lo scorso anno. In qualche modo quindi l'attore con questo ruolo si troverà a seguire le orme paterne sul grande schermo.

Voi cosa ne dite? Siete amanti del musical de La piccola bottega degli orrori del 1986? Cosa vi aspettate da questo remake? E soprattutto come vedreste Chris Evans nei panni che furono di Steve Martin?

Via CheckerSaga