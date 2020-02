Per chiudere i conti con le questioni rimaste in sospeso, bisogna riportarle a galla.

Sono questi gli ingredienti del sesto episodio di Criminal Minds 15, in arrivo venerdì 28 febbraio in prima assoluta su FoxCrime.

Siamo a meno cinque. Fra cinque episodi, Criminal Minds ci dirà addio per sempre. E nella nuova avventura, in arrivo venerdì su FoxCrime, il dottor Spencer Reid è al centro della trama. Ecco le anteprime dell'episodio 15x06.

