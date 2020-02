Cinema

La prematura scomparsa di Cameron Boyce ha lasciato non solo tristezza nei fan, ma anche dubbi in merito alla realizzazione del quarto film del franchise di Descendants. Ecco la situazione e cosa pensa il resto del cast.

La tragica morte del giovane Cameron Boyce, avvenuta il 6 luglio 2019, ha influenzato anche il futuro del franchise di film di Descendants. Cameron ha sicuramente avuto un posto speciale nel cuore dei suoi compagni di lavoro, nonché amici, e, come ha rivelato Dove Cameron nel corso di un'intervista, non è chiaro se i film-musical distribuiti da Disney continueranno anche senza di lui.

L'attrice, che nella serie di film (tre sino a oggi) ha interpretato Mal, ha infatti dichiarato a tal proposito:

Quello che è successo è stato incredibilmente straziante per tutti noi ed è qualcosa da cui non siamo ancora riusciti a riprenderci. Non amo l'idea di fare [un nuovo film] senza Cameron, non so quale sarebbe la trama e non so come sarebbe. Allo stesso tempo, adoro anche il franchise e adoro [il regista] Kenny [Ortega], amo Disney e adoro quel cast. Ho amato quel periodo della mia vita.

In merito ad una nuova pellicola della serie, Dove ha aggiunto:

Non c'è nulla che io possa dire con certezza, ma posso sicuramente affermare che non è una possibilità da escludere!

Dove Cameron anche in altre occasioni si è espressa in merito all'impatto della presenza di Cameron Boyce nei film di Descendants. In precedenza aveva rivelato che i film rappresentano un modo per mantenere viva la memoria dell'attore, aggiungendo: "Sembra che Cameron sia ancora qui, quando li guardi".

Infine, la giovane attrice ha dichiarato:

Se fossi un'attrice non legata a Disney, penso che sarebbe intelligente per [lo Studio] capitalizzare il marchio che hanno creato. Penso che sarebbe intelligente fare uno spin-off con protagonisti i personaggi più giovani. So che Disney è stata molto specifica nel dire che questo mondo non finisce mai, continua all'infinito e le possibilità sono infinite.

Anche Mitchell Hope, che nei film di Descendants interpreta Ben, ha espresso i suoi sentimenti contrastanti in merito ad un nuovo film del franchise senza Cameron Boyce:

È un grande franchise ed è stato molto divertente farne parte. Ci sono alcune cose che... non lo so ancora. C'è sempre una possibilità all'orizzonte. Sarei entusiasta di farlo. Ho adorato interpretare Ben. È un personaggio così puro e buono e mi fa sempre sentire gentile, mi ha fatto provare una specie di cambiamento nel mio comportamento. Quando interpreti un personaggio, in un certo senso inizi inconsciamente ad adottare alcuni di quei tratti, quindi è sempre stato davvero bello interpretare Ben.

Anche Sofia Carson, nota per il ruolo di Evie, si è detta aperta alla possibilità di un quarto film di Descendants:

La serie di Descendants ha cambiato tutte le nostre vite. Credo che nessuno di noi possa immaginarlo senza Cameron ma adoro Evie. Chi sa cosa ci riserverà il futuro.

I fan dovranno quindi aspettare e vedere se altri film del franchise di Descendants finiranno per essere prodotti da Disney.

