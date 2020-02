Grey's Anatomy 16: in arrivo una storia dolorosa per uno dei protagonisti

A post shared by Kelly McCreary (@seekellymccreary) on Nov 7, 2019 at 3:25pm PST

View this post on Instagram

Nell'episodio 16x07, la Pierce ha ricevuto la visita a sorpresa di sua cugina Sabie (interpretata, tra l'altro, dalla vera sorella dell'attrice Kelly McKreary ), nipote di Richard Webber. Le due hanno avuto occasione di legare, e Sabie ha chiesto a Maggie di operarla, affidando la sua vita nelle sue mani. Tuttavia, l'intervento non è andato come previsto, e la giovane è morta sotto ai ferri.

Non ha mai commesso un errore che ha portato alla morte di un paziente, e ora lo ha fatto con sua cugina. Le persone che la amano devono cogliere l'occasione per aiutarla.

La trama in questione potrebbe anche riguardare Maggie Pierce . La Vernoff conferma (sempre a TV Line) che nei prossimi episodi la sorella di Meredith si troverà in uno stato pessimo, spiegando:

Solo al termine di un periodo in riabilitazione, Jo è riuscita ad uscirne, ma non è detto che possa avere una ricaduta. L'uscita di scena di Justin Chambers ha infatti comportato l' addio di Alex Karev da Grey's Anatomy: e se la sua brusca partenza fosse solo l'inizio?

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

In arrivo una storyline molto dolorosa per uno dei medici di Grey's Anatomy: quale personaggio sarà coinvolto?

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok