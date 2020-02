Harvey Weinstein colpevole di 2 capi d'accusa su 5: le reazioni

Celebrity

25/02/2020

Colpevole di 2 capi di accusa su 5. Harvey Weinstein rischia da 5 a 29 anni di prigione e le reazioni al verdetto non sono mancate.

Il verdetto è arrivato nelle scorse ore e ben presto ha fatto il giro del mondo. Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole di 2 capi di accusa su 5, ovvero di aggressione sessuale di primo grado e stupro di terzo grado. Invece, è stato assolto dalle accuse di due episodi di aggressione sessuale predatoria e di stupro di primo grado. E le reazioni all'esito del processo a Manhattan non hanno tardato ad arrivare.

La prima (ovviamente) è stata quella dell'ex boss di Miramax e del suo pool di avvocati. Come riporta Variety, uno dei difensori di Weinstein, Arthur Aidala, ha dichiarato che il suo assistito è rimasto sbalordito:

Mi ha ripetuto più volte: 'Sono innocente. Sono innocente. Sono innocente. Com'è potuto accadere in America?'.

Dopo la sentenza, l'ex produttore è stato ammanettato e preso in custodia dagli agenti del tribunale. Il legale ha dichiarato che se lo aspettavano, anche se avevano fatto richiesta per la libertà vigilata, in attesa della condanna che sarà pronunciata il prossimo 11 marzo.

Aidala ha dichiarato che Weinsten è in condizioni fisiche precarie e che sta perdendo la vista e ha aggiunto che stavano lavorando perché fosse trasferito dall'infermeria dove è attualmente trattenuto alla struttura attrezzata di Rikers Island.

Tuttavia, come scrive Variety in un altro articolo, i piani sono cambiati dopo che l'ex boss di Miramax ha accusato un dolore al petto. Il giudice aveva accolto la richiesta dei suoi legali, ma in seguito al malore è stato deciso di trasportare l'uomo all'ospedale Bellevue di Manhattan.

Mentre Weinstein sembra avere accusato duramente il colpo del verdetto di colpevolezza, di tutt'altro tenore sono state le reazioni delle sue accusatrici. Come scrive Deadline, Rose McGowan (che ha parlato prima dell'annuncio del trasferimento dell'ex produttore in nosocomio) ha lodato la forza di coloro che hanno parlato e ha osservato che i ruoli si sono invertiti:

Oggi, grazie al coraggio delle donne che hanno messo a nudo le loro ferite più profonde davanti al mondo, [Harvey Weinstein] è a Rikers Island. Per una volta, non sarà seduto comodamente. Per una volta, saprà cosa significa sentire il potere che ti stringe alla gola. Oggi non è un referendum sul #MeToo. Oggi abbiamo portato fuori la spazzatura.

Anche Mira Sorvino ha avuto parole molto dure per l'ex boss di Miramax:

Ha danneggiato le nostre vite, anche negli incubi, ancora molto tempo dopo quello che ha fatto a ciascuno di noi. Finalmente ci siamo ripresi il potere. E abbiamo mostrato la sua malvagità e quella di altri come lui. Il vero orrore. Marcirà in galera come merita e inizieremo ad avere dei punti fermi.

Rosanna Arquette ha parlato delle necessità di leggi più severe e stringenti per i crimini sessuali, ma ha sottolineato i passi avanti compiuti con il processo di Manhattan:

Oggi concentriamoci sui progressi compiuti con il primo verdetto di colpevolezza dell'era #MeToo.

Come scrive Variety, sulla sentenza è intervenuta pure Annabella Sciorra, che ha accusato Weinstein di averla violentata nel 1993. Un episodio per il quale l'uomo non è stato riconosciuto colpevole:

La mia testimonianza è stata dolorosa, ma necessaria. Ho parlato per me stessa e con nel cuore la forza delle 80 vittime di Harvey Weinstein. Mentre speriamo di ottenere giustizia, non dobbiamo mai pentirci di rompere il silenzio. Perché con il dire in faccia la verità al potere apriamo la strada a un cultura più giusta, equa e libera dal flagello della violenza sulle donne.

In un ulteriore articolo, Variety riporta la dichiarazione sul verdetto di Anthony Rapp, il primo, grande accusatore di Kevin Spacey. L'uomo ha detto di sperare in una dura condanna per l'ex produttore, ma ha espresso scetticismo sul fatto che il processo Weinstein possa (davvero) cambiare le cose:

In generale, la legge non è molto tenera con questo genere di casi. Il fatto che sia stato condannato a tutti i costi mi dice molto.

D'altra parte, l'attore ha dichiarato che la sentenza lo ha toccato profondamente ed è molto importante:

Sto cercando di mettere a fuoco la sensazione che, alla fine, almeno un po' di giustizia è stata fatta. Se può avere senso, è una sorta di mix di sollievo e gratificazione. È straordinario che un uomo così ricco e potente, con una simile macchina dietro di sé e tanta risonanza mediatica, sia stato condannato.

E ha aggiunto che spera che possa convincere altre vittime di abusi a rompere il silenzio:

Forse darà il coraggio ad altre persone di affrontare la prova di testimoniare. Forse farà loro capire il potere che hanno in queste situazioni. Non si sentiranno sopraffatte a pensare che sono cause senza speranza.

Il verdetto è stato commentato anche da Ronan Farrow, che (di fatto) ha contribuito a dare il via alle indagini che hanno portato alla colpevolezza di Weinstein con la sua durissima e sconvolgente inchiesta per The New Yorker:

Il risultato di oggi nel processo a Harvey Weinstein a New York è il risultato della decisione di molte donne di farsi avanti con pubblici ministeri e giornalisti a costi e rischi personali elevati. Vi esorto a tenere queste donne nei vostri pensieri, oggi.

Quando tornerà davanti al giudice l'11 marzo, Harvey Weinstein rischia da 5 a 29 anni di prigione. Ma è probabile che il suo confronto con la giustizia non si concluderà nella Grande Mela. Come ricorda E! Online, l'ex boss di Miramax è accusato di 4 casi di aggressione e molestie a Los Angeles.

Per sapere come evolverà la situazione, bisogna aspettare.