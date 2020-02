TV News

di Rina Zamarra - 25/02/2020 11:40 | aggiornato 25/02/2020 11:44

Tutto sulla serie High School Musical: The Musical: La Serie, dalla trama al cast, dagli episodi fino alle informazioni sul rinnovo della serie targata Disney+.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

High School Musical: The Musical: La Serie porta sul piccolo schermo un grande successo cinematografico. La serie prodotta da Disney+, infatti, è basata sull’omonima saga cinematografica che ha avuto come protagonisti Zac Efron e Vanessa Hudgens.

Nella serie il legame con il film è rappresentato dal personaggio di Miss Jane (Kate Reinders), che inizia a lavorare come insegnante di recitazione in un liceo e decide di mettere in scena uno spettacolo musciale. È proprio con le audizioni per lo spettacolo che iniziano le vicende della serie.

HD Disney+ Miss Jane alias Kate Reinders

La trama

High School Musical: The Musical: La Serie è stata sviluppata da Tim Federle, che ha collaborato con Oliver Goldstick. Quest’ultimo si è occupato dei copioni solo dei primi due episodi, mentre Federle ha lavorato ai restanti 8.

Le vicende ruotano intorno al gruppo di adolescenti che decide di partecipare alla messa in scena dello spettacolo. La serie intreccia amori, flirt, rivalità e momenti musicali che vedono come protagonista l’adolescente Ricky, alle prese con il tentativo di riconquistare la bella ex fidanzata Nini, rientrata a scuola con il nuovo amore E.J.

I due protagonisti sono attorniati da tutta una serie di personaggi, tra cui la migliore amica di Nini (Kourtney), la cucina di E.J. nonché aspirante cantante (Ashlyn), un giovane studente coreografo, che ha già pronto il suo discorso di accettazione dei Tony Awards (Carlos), il migliore amico di Ricky (Big Red) e l’insegnante Mr. Mazzara. Quest’ultimo è un professore non molto propenso a dare spazio all’arte nel sistema scolastico. È cioè esattamente l’opposto di Miss Jenn, che utilizza il teatro per insegnare ai suoi ragazzi a mettersi alla prova e superare le proprie paure.

Il cast

Il ricco cast principale della prima stagione di 10 episodi include:

Joshua Bassett alias Ricky

Olivia Rodrigo alias Nini

Kate Reinders alias Miss Jenn

Sofia Wylie alias Gina

Matt Cornett alias E.J.

Dara Reneé alias Kourtney

Julia Lester alias Ashlyn

Frankie A. Rodriguez alias Carlos

Larry Saperstein alias Big Red

Mark St. Cyr alias Mr. Mazzara



Gli episodi della stagione 1

Qui di seguito la lista dei 10 episodi della serie:

The Auditions The Read-Through The Wonderstudies Blocking Homecoming What Team? Thanksgiving The Tech Rehearsal Opening Night Act Two

Disney+ ha anche annunciato il rinnovo delle serie dopo appena un mese dal lancio della prima stagione (avvenuto negli Stati Uniti a novembre 2019).

La seconda stagione dovrebbe essere composta da due episodi in più rispetto alla prima, e ruotare sulla messa in scena dello spettacolo musicale La Bella e la Bestia. A dare l’annuncio del rinnovo è stato lo stesso cast nel video qui sotto.

La prima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2020, data del debutto italiano di Disney+. Attualmente (e fino al 23 marzo) è attiva un'offerta abbonamento con 1 anno a 59,99 euro.