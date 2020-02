HONOR presenta 9X Pro, View 30 Pro, MagicBook e Magic EarBuds

Sotto la scocca il processore AMD Ryzen 5 3500U , la GPU Radeon Vega 8, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna PCIe NVME SSD. Da segnalare la webcam a comparsa , ovvero integrata in un pulsante sulla tastiera. Ai lati dello chassis il jack da 3,5mm e le porte USB-C per la ricarica e il trasferimento di dati, HDMI e USB 2.0 e 3.0.

HONOR View 30 Pro dovrebbe arrivare a breve anche in Italia, ma purtroppo il prezzo non è stato ancora comunicato.

Il debutto di HONOR 9X Pro è fissato per marzo 2020. Dovrebbe arrivare anche in Italia, al prezzo di 249 euro .

Il sistema operativo, come nel caso dell'appena annunciato Mate XS , è basato sulla versione open-source di Android ma è privo di tutti i servizi Google , come imposto dall'ordine esecutivo dell'amministrazione Trump. Per tale motivo, la piattaforma App Gallery prende il posto del Google Play Store.

Seguendo l' esempio della società madre (Huawei) HONOR ha deciso non stravolgere i suoi programmi nonostante la cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona a causa del coronavirus . In questa finestra di febbraio l'impresa cinese ha presentato ben quattro nuovi dispositivi : due smartphone, un notebook e un paio di auricolari wireless.

Nonostante la cancellazione del MWC 2020 HONOR ha presentato nuovi dispositivi per più categorie. Arriveranno anche in Italia il camera-phone View 30 Pro e gli auricolari wireless Magic EarBuds.

