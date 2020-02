Videogames

di Silvio Mazzitelli - 25/02/2020 15:17 | aggiornato 25/02/2020 15:22

Un titolo horror taiwanese che è stato al centro di diverse polemiche per aver preso in giro il presidente cinese, è stato inserito tra le opere multimediali da conservare a Harvard.

Due giochi horror indie, Detention e Devotion, sono stati aggiunti alla più grande libreria per la conservazione dei media dedicata all’est asiatico. Questa è la libreria Harvard-Yenching che si trova proprio nell’Università di Harvard. La fondazione è dedicata a preservare opere di alto livello educativo e sociale dedicate all’Asia, in particolare allo studio della cultura cinese.

Questi due giochi sono stati realizzati da Red Candle Games, un team di sviluppo di origini taiwanesi, e sono arrivati anche su Steam. Il titolo Devotion, ha provocato un grande clamore quando è uscito lo scorso anno per via della scoperta di un poster che insultava il presidente della Cina Xi Jinping, facendo riferimento al famoso meme riguardante la sua somiglianza a Winnie the Pooh. Un altro easter egg riguardava un amuleto in grado di maledire chiunque appartenesse alla Cina.

HD Red Candle Games

Ben presto il gioco ha iniziato a ricevere parecchie recensioni negative su Steam soprattutto da parte dei giocatori cinesi, oltraggiati dalle prese in giro nei confronti del loro leader politico e del loro paese, fino a quando non è stato rimosso dalla piattaforma di Valve dopo una settimana dal suo arrivo. Attualmente il gioco non è stato ancora reintegrato all’interno di Steam. Gli sviluppatori si sono scusati dicendo che quel poster non doveva essere presente nella versione finale del gioco.

Gli sviluppatori di Red Candle Games si sono detti onorati dal fatto che entrambi i loro giochi faranno parte della prestigiosa libreria di Harvard-Yenching, e promettono che, nonostante l’anno molto duro appena trascorso per via dei problemi rivelati in precedenza, sono ancora in gioco e continueranno a sviluppare nuovi titoli con la stessa passione di sempre.

So honored that both #Devotion and #Detention are now part of collection at the Harvard-Yenching Library. Meanwhile, for the past year we're sorry for making you worried. Rest assured we'll keep develop games with the same passion. And thank you to all who still believe in us. pic.twitter.com/qdGEODab8F — redcandlegames (@redcandlegames) February 21, 2020

Devotion, in termini di gameplay, è un titolo che riprende molto le atmosfere viste in giochi come Silent Hill 2, o il compianto PT, il teaser giocabile realizzato da Kojima con Norman Reedus che sarebbe poi dovuto diventare un nuovo capitolo di Silent Hill per Konami. Purtroppo il titolo fu cancellato dopo la separazione tra il game designer e l’azienda giapponese.

Molte recensioni positive parlano di Devotion come un’esperienza interessante seppur un po’ corta (la durata media è di 3 ore), che riprende alla perfezione l’ambientazione taiwanese degli anni ’80. Per molti, essendo un walking simulator a tema horror, è più come guardare un film che giocare a un videogioco.

Resta dunque da vedere se dopo questo importante riconoscimento il gioco tornerà a essere disponibile su Steam o su qualche altra piattaforma.

Voi avete mai giocato a questi due titoli horror provenienti da Taiwan?

Fonte: Gamesradar