Il prossimo film di Robert Eggers sembra già fuori di testa

Cinema

di Giulia Vitellaro - 25/02/2020 11:56

Il nuovo film del regista di The Witch sembra inquietante già dalle prime indiscrezioni.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Robert Eggers ha annunciato il suo prossimo film.

Il regista ci aveva già stupiti con i suoi ultimi due lavori, The Witch e The Lighthouse, caratterizzati da riflessioni profonde sull'umanità sullo sfondo di atmosfere terrificanti. Come per i suoi precedenti film, si affiderà alla fortunata casa di produzione A24.

HD A24

Il titolo, già annunciato, è The Northman, sarà un thriller basato su una vendetta tra vichinghi, ambientato nell'Islanda del decimo secolo. Il regista ha firmato la sceneggiatura insieme al romanziere e poeta islandese Sjón Sigurdsson. Il British Film Institute ha annunciato che il prossimo progetto di Robert Eggers sarà girato ai Belfast Harbour Studios, nell'Irlanda del Nord.

Secondo le ultime indiscrezioni, il cast sin ora comprenderebbe:

Anya Taylor-Joy (The Witch, Last Night In Soho) , Nicole Kidman (The Others, Big Little Lies), Alexander Skarsgard (Generation Kill, The Stand), Bill Skarsgard (Atomic Blonde, IT: Chapter Two), Willem Dafoe (The Lighthouse) e Claes Bang (Dracula).

HD A24

La pellicola riunirà Eggers con il noto direttore della fotografia Jarin Blaschke, che già aveva collaborato con lui per The Lighthouse e che conosce da 12 anni. In un'intervista per Screen Daily, parlando di alcuni dettagli del proprio lavoro per The Lighthouse, Blaschke ha affermato che The Witch, The Lighthouse e The Northman formeranno una sorta di trilogia concettuale, e ha aggiunto anche un dettaglio sul prossimo film:

Rob ne parla molto poco. È un film più imponente degli altri. Posso solo dire che si tratta di vendetta, di Vichinghi e che verrà girato in Europa. Credo senta una grande responsabilità nel creare questa sorta di trilogia. Il film è spaventoso ed estremamente violento.

The Witch è ambientato nel 1630 in New England e mostra la storia di una famiglia di contadini che, dopo essere stata cacciata dalla propria colonia, diventa vittima della strega del bosco in cui si sono trasferiti; The Lighthouse invece racconta di due marinai di fine '800 a cui è affidata la manutenzione di un faro, e della loro lenta discesa verso la follia.

Con questi due film Eggers è diventato uno dei registi horror più discussi degli ultimi anni. Data la sua ossessione per i dettagli storici, non è strano sentire che il suo prossimo film sarà ambientato nel decimo secolo. Al momento, tuttavia, possiamo solo restare in attesa di ulteriori dettagli.