di Chiara Poli - 25/02/2020 08:05 | aggiornato 25/02/2020 08:09

Su FoxCrime il 2 marzo arriva la stagione 10 di NCIS: Los Angeles. Ecco tutto ciò che dobbiamo sapere a riguardo dopo l'esplosivo finale della stagione 9...

L'appuntamento è per la prima serata del lunedì, con doppio episodio, a partire dal 2 marzo. Naturalmente, su FoxCrime.

NCIS: Los Angeles torna con i nuovi episodi della stagione 10, dopo l'esplosivo - in tutti i sensi - finale della stagione precedenti.

Colpiti da un razzo lanciato contro la loro auto, Sam (LL Cool J), Callen (Chris O'Donnell), Deeks (Eric Christian Olesn) e Kensi (Daniela Ruah) si erano ritrovati in serissima difficoltà, con ferite gravi e privi del supporto della loro squadra negli USA, che non sa dove si trovino e che hanno un disperato bisogno di aiuto.

Già braccati dal generale Vasquez (Ariel Llinas), i protagonisti si ritrovano al centro di una vera e propria caccia all'uomo, che anche il boss del cartello Williams (Lamont Thompson) scatena contro di loro mettendo sulle loro teste delle ricchissime taglie.

HD CBS Studios NCIS: Los Angeles. Dal 2 marzo su FoxCrime la stagione 10

Deeks è privo di conoscenza, Callen ha una perforazione al polmone e Sam ha una brutta ferita a una gamba. Kensi, in condizioni migliori degli altri, sarà fondamentale per far sì che l'intera squadra si salvi dopo il gravissimo attentato. Anche un altro personaggio si rivelerà prezioso per la sopravvivenza dei nostri, ma non vi dico di più: ci aspetta un inizio di stagione ricchissimo di azione e adrenalina, ed è molto meglio viverlo seguendo gli episodi, piuttosto che immaginare cosa ci aspetti leggendo qualche anticipazione.

L'adrenalina, infatti, è uno degli ingredienti base di NCIS: Los Angeles, insieme a quella sottile ironia che non manca mai e che permea questo spin-off, così come ha sempre fatto con NCIS regalandoci due prodotti molto longevi e al tempo stesso mai noiosi.

Fortemente legate all'attualità, le trame di NCIS: Los Angeles scavano nel mondo contemporaneo per mettere in luce i pericoli e i modi più spietati in cui i signori del crimine continuano a cercare di schiacciare i cittadini onesti.

HD CBS Studios NCIS: Los Angeles. Un'immagine dall'episodio 10x01

Creata nel 2009 da Shane Brennan, già sceneggiatore e produttore esecutivo di NCIS, la serie è già arrivata alla produzione di oltre 250 episodi costruiti attorno alle gesta dei due agenti del Naval Criminal Investigation Service's Office of Special Projects di Los Angeles G. Callen e Sam Hanna, i migliori del gruppo perché vengono da quelle stesse strade nelle quali spesso viene chiesto loro di infiltrarsi.

La verosimiglianza delle storie, quelle stesse storie attuali di cui vi parlavo poco fa, è un altro dei punto di forza di NCIS: Los Angeles, che con i 24 episodi di questo decimo ciclo ci racconterà la caccia a rapinatori di banche, killer professionisti e terrificanti attacchi chimici.

Non perdete l'appuntamento con tutto questo, il lunedì alle 21.05 su FoxCrime.