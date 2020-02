Onward è rimandato al 16 aprile: le clip di anteprima, per ingannare l'attesa

CinemaAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 25/02/2020 14:53 | aggiornato 25/02/2020 14:57

Quattro clip per accorciare l'attesa dell'uscita cinematografica di Onward - Oltre la magia!

The Walt Disney Company Italia ha comunicato di aver posticipato al 16 aprile 2020 la data di uscita del nuovo film Disney/Pixar Onward – Oltre la Magia.

Per ingannare l'attesa e conoscere meglio i personaggi del 22esimo lungometraggio targato Pixar, Disney ha pubblicato 4 nuove clip di anteprima.

La prima delle 4 clip apre questo articolo e mostra il giovane elfo protagonista del film, Ian Lightfoot, in una occasione speciale, ovvero nel giorno del suo compleanno. In questo lieto giorno, Ian ha scelto di indossare la felpa appartenuta al padre, che non hai mai conosciuto in vita.

Com'è noto, la storia del film ruota attorno a due fratelli elfi che scoprono di poter far rivivere, grazie alla magia, il padre e quindi di poter esaudire il desiderio di quest'ultimo di vederli cresciuti.

Per portare a compimento l'incantesimo, però, i due fratelli dovranno tuffarsi in una incredibile avventura.

Durante questo viaggio, i due elfi dovranno anche rifornire di carburante il loro veicolo e, da quello che sembra nella clip qui sotto, ricorreranno all'aiuto della magia.

Ian sta cercando di ingrandire una tanica di benzina, utilizzando una formula magica, ma il processo da lui messo in moto funziona al contrario e il fratello Barley viene rimpicciolito!

Dalla prossima clip si apprende che, per proseguire nel loro viaggio, Ian e Barley hanno bisogno di una mappa che li porti a trovare la Gemma Felice. Il loro cammino li mette in contatto con la creatura Manticora, che si rivela essere semplicemente una cameriera di nome Corey!

Inoltre, nella clip si mostra per la prima volta il piccolo e, pare, scorbutico Dolfus!

La quarta e ultima clip mostra Ian alle prese con una formula magica che gli permette di creare un ponte invisibile. Per attraversarlo, però, bisogna credere di potercela fare a ogni passo, come gli ricorda il fratello.

La scena ricorda molto quella vista in Indiana Jones e l'ultima crociata (1989), dove proprio Indy si ritrovava a dover avere fede (in quel caso religiosa), per riuscire ad attraversare il vuoto e raggiungere la stanza dove è custodito il santo Graal.

Da queste clip, è facile immaginare che Onward - Oltre la magia è un misto di avventura e divertimento con un pizzico di suspense, che porterà tutta la famiglia in una stupefacente avventura.

Non bisogna dimenticare, quindi, di cerchiare di rosso il 16 aprile 2020, per non perdere l'appuntamento al cinema con il film Disney/Pixar.