Tom Holland sa tutto di Spider-Man 3 (ma promette di non spoilerare)

di Marcello Paolillo - 25/02/2020 11:06 | aggiornato 25/02/2020 11:11

Intervistato da Hey U Guys, Tom Holland ha rivelato di sapere tutto della trama del prossimo Spider-Man 3, ma di riuscire a non spoilerare nulla della storia del film.

Spider-Man 3, terzo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe (al momento ancora senza titolo ufficiale), è attualmente in pre-produzione.

Ora, nel corso della promozione di Onward – Oltre la magia (l'ultimo film Disney - Pixar), l'interprete di Peter Parker Tom Holland ha parlato brevemente del sequel di Spider-Man: Far From Home, che vedrà ancora una volta Jon Watts in cabina di regia.

Holland ha infatti candidamente ammesso ai microfoni di Hey U Guys (via CinemaBlend) di sapere tutto della trama del nuovo capitolo, ma di aver imparato a non rivelare alcun dettaglio in anticipo:

So tutto. Ho avuto il mio incontro con Marvel e Sony circa due settimane fa e conosco tutti i segreti [di Spider-Man 3, n.d.R.]. Ho fatto anche mille interviste, quindi so come non rovinare più un film.

Ricordiamo che Tom Holland è noto ai fan del MCU per essere anche e soprattutto uno "spoileratore seriale" dei vari cinecomic a cui prende parte. Celebre (sicuramente non in senso positivo) l'apparizione dell'attore al programma Graham Norton Show, in onda durante il mese di giugno 2019 sull'emittente televisiva britannica BBC On.

In quell'occasione Holland rivelò senza troppi complimenti che il secondo film dedicato all'Uomo Ragno è una diretta continuazione di Avengers: Endgame e che avrebbe affrontato le conseguenze dei fatti narrati in quel film, specie la morte di Tony Stark. Inutile dire che l'ultimo capitolo dei Vendicatori era uscito nelle sale da appena due mesi e non tutti avevano avuto modo di vederlo coi loro occhi.

Ma non solo: sempre a giugno dello scorso anno, "Spider-Spoiler" confermò che in Far From Home Peter Parker avrebbe dovuto fronteggiare gli Elementali, esseri in grado di trasformare le cellule del proprio corpo in acqua, fuoco, terra e aria.

Insomma, staremo a vedere se - nonostante le continue pressioni dei fan e soprattutto quelle di Marvel Studios - Holland abbia davvero imparato la lezione, tenendo una volta per tutte la bocca chiusa. Secondo voi ce la farà a trattenersi?

Ricordiamo che la produzione di Spider-Man 3 inizierà il prossimo luglio 2020 e dovrebbe terminare nel novembre dello stesso anno. Della trama si sa ancora molto poco, se non che potrebbe vedere l'ingresso in scena (ancora non confermato ufficialmente) del gruppo di villain noto come i Sinistri Sei.

Secondo i piani di Marvel Studios il film dovrebbe uscire a luglio dell’anno successivo, mentre le riprese avranno luogo ad Atlanta, New York, Los Angeles e infine in Islanda.

Quanto aspettate il ritorno di Spidey sul grande schermo?