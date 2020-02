Xbox Series X, Microsoft conferma le specifiche: otto volte più potente di Xbox One

Videogames

25/02/2020

Phil Spencer, a capo della divisione Xbox di Microsoft, ha confermato le caratteristiche e le specifiche tecniche di Xbox Series X, la console di prossima generazione in arrivo a fine 2020.

Manca ancora qualche mese al debutto ufficiale delle console di prossime generazione, attese per la fine dell'anno, ma nelle scorse ore Microsoft ha deciso di confermare sul suo sito ufficiale le specifiche tecniche della sua Xbox Series X, che mantenendosi nel solco tracciato da Xbox One X punterà fortemente sulla forza bruta.

Non si vive, però, di sola potenza grafica: la compagnia di Redmond ha infatti anche annunciato alcune funzionalità uniche che accompagneranno la console al lancio, compresa la retrocompatibilità con i giochi che già possedete.

Anche l'occhio vuole la sua parte

Da Xbox Series X i giocatori potranno aspettarsi sicuramente un comparto grafico all'avanguardia: si parla di un potenza da 12 TFLOPs (Google Stadia, con i suoi server in cloud, si ferma a 10,7), che si rivela essere il doppio rispetto a quella su cui contava Xbox One X – attuale console più potente al mondo. Rispetto alla normale Xbox One, invece, si parla di capacità addirittura superiori di oltre otto volte.

La bruta forza tecnica messa a disposizione degli sviluppatori consentirà loro di puntare anche su frame rate a 120 fps – o, se lo preferissero, di tenere bloccata la frequenza dei fotogrammi a 60, per favorire invece i dettagli e la risoluzione. A tal proposito, Microsoft ha anche messo in evidenza la tecnologia Variable Rate Shading, che consente agli autori di videogiochi di dare maggior definizione e fluidità a specifici oggetti e/o personaggi dello scenario. In questo modo, la potenza di calcolo della GPU può essere dirottata su elementi ritenuti particolarmente importanti, senza che venga allocata in modo egualitario per tutti gli oggetti mostrati su schermo.

A impreziosire ulteriormente le immagini ci sarà anche il supporto hardware al ray-tracing, la tecnologia DirectX che consente di avere scenari e illuminazione più realistici che mai.

Un solo acquisto, due versioni dei giochi

Se il passaggio da Xbox One a Xbox Series X vi spaventa perché temete di dover cestinare accessori e abbonamenti di cui vi servite regolarmente, potete dormire sonni tranquilli: Microsoft ha annunciato che gli accessori da gioco (come i controller, ad esempio) di cui vi servite attualmente saranno supportati anche dalla console di prossima generazione.

Vale lo stesso per i giochi: Xbox Series X è retrocompatibile, il che significa che potete giocare anche i giochi per Xbox One, quelli per Xbox 360 e quelli per Xbox – a patto che siano parte del programma di retrocompatibilità già lanciato con la console di attuale generazione. Inoltre, rimane valido l'abbonamento a Xbox Game Pass, che vi consente ancora di accedere fin dal loro giorno di debutto, tra gli altri, ai giochi prodotti in esclusiva dagli Xbox Game Studios – Halo Infinite compreso.

Le più interessanti funzionalità introdotte per i giocatori sono probabilmente Quick Resume e Smart Delivery. La prima dà la possibilità di riprendere molteplici giochi (e non uno solo) esattamente dal punto in cui li avevate lasciati, come in una sorta di "riduzione a icona" su PC. I giocatori, anche grazie al confermato supporto di archiviazione SSD, potranno così dimenticarsi delle schermate di caricamento.

Smart Delivery, invece, consente di acquistare un gioco solo una volta e scaricarlo sia per Xbox One che per Xbox Series X. Significa che, se deciderete di comprare un gioco a fine generazione, ad esempio, potrete averne una copia per la prossima appena sarà disponibile, senza il bisogno di comprarlo nuovamente.

Tutte le maggiori produzioni di Microsoft supporteranno questa funzionalità, che sarà a disposizione di tutti gli sviluppatori che volessero avvalersene. I primi a confermare di averla integrata sono stati i polacchi di CD Projekt RED, che hanno annunciato sui social che il loro Cyberpunk 2077 si potrà giocare anche su Xbox Series X, debitamente affinato per la console next-gen, acquistandolo semplicemente per Xbox One.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020

Sarà interessante scoprire quanti (e quali) sviluppatori decideranno di fare altrettanto, evitando così ai giocatori di dover acquistare due volte i giochi cross-generazionali. Inoltre, PlayStation 5 offrirà una politica simile, per controbattere e per non scontentare i suoi futuri acquirenti, su esclusive console di fine generazione come Death Stranding, The Last of Us - Part II o Ghost of Tsushima? Attendiamo che Sony sveli le sue carte, per scoprirlo.

Xbox Series X arriverà alla fine del 2020 e sarà disponibile per il periodo delle feste natalizie. La console non ha ancora ufficialmente un prezzo di listino, ma secondo gli analisti esperti di mercato non dovrebbe costare più di 499 euro, per riuscire a conquistare il pubblico.

Riuscirà Microsoft a fare suo fin da subito il mercato della next-gen, con la sua politica incentrata su potenza di calcolo e servizi per l'utente?