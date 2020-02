Cinema

Per celebrare i 15 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche della saga de Il Cavaliere Oscuro, dal 5 marzo sarà disponibile una limited edition Home Video della trilogia dedicata a Batman, supereroe di DC Comics.

Per festeggiare i 15 anni dall’uscita nei cinema di Batman Begins, dal 5 marzo sarà disponibile l’intera trilogia de Il Cavaliere Oscuro, diretta da Christopher Nolan, in una speciale limited edition: la Art Edition, che sarà limitata a soli 1000 pezzi.

Di questa edizione, fanno parte tre cofanetti inediti in cartoncino, composti da slipcase e digipack: Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Ciascun cofanetto includerà tre dischi: il film in versione 4K Ultra HD, il film in Blu-ray e i contenuti speciali in Blu-ray.

Le copertine dei tre cofanetti sono impreziosite da esclusive grafiche realizzate da artisti della MONDO, specializzati nella realizzazione di artwork unici, ispirati all’universo di cinema, serie TV e comics. Le illustrazioni della limited edition dei tre film sono gli adattamenti dei poster firmati dagli artisti Kevin Tong, Mike Mitchell e Jock.

La trilogia de Il Cavaliere Oscuro (The Dark Knight) ha come protagonista Batman, l’amatissimo supereroe di DC Comics. La saga è stato un vero e proprio successo sia di botteghino che di critica. Nel cast della serie, tra gli altri, Christian Bale (Bruce Wayne/Batman), Michael Caine (Alfred Pennyworth), Gary Oldman (James Gordon), Morgan Freeman (Lucius Fox) e Cillian Murphy (Dr. Jonathan Crane/Spaventapasseri).

Batman Begins

Diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroe Batman creato da Bob Kane e Bill Finger, Batman Begins è il primo capitolo della trilogia, in cui vengono esplorate le origini del leggendario Cavaliere Oscuro. Dopo la morte dei suoi genitori, l’erede Bruce Wayne (Christian Bale) viaggia per il mondo, cercando di combattere l’ingiustizia e chi semina paura. Con l’aiuto del fedele maggiordomo Alfred Pennyworth (Michael Caine), del detective Jim Gordon (Gary Oldman) e di Lucius Fox (Morgan Freeman), Bruce torna a Gotham City per vestire i panni di Batman, il cavaliere mascherato che usa la sua intelligenza e le sue armi tecnologiche per combattere il male che minaccia la città.

Warner Bros.

Contenuti speciali

Il Cavaliere Oscuro IMAX prologo

Tankman Begins

Batman – Inizia il Viaggio

Mente e corpo

Gotham City Sorge

Cappuccio e Mantello

Batman – The Tumbler

ll Sentiero della Scoperta

Salvare Gotham City

Genesi del Pipistrello

Riflessioni sulla Scrittura di Batman Begins

Digital Batman

Gli Stuntman

Theatrical Trailer

Il Cavaliere Oscuro

Il Cavaliere Oscuro (The Dark Knight) è il secondo capitolo della saga. Uscito nel 2008, è anch'esso diretto da Nolan e vede Bruce Wayne/Batman cercare di distruggere il crimine organizzato con l’aiuto del procuratore distrettuale Harvey Dent (Aaron Eckhart) e del commissario James Gordon (Gary Oldman), affrontando il pazzo criminale che si fa chiamare Joker (Heath Ledger).

Warner Bros.

Contenuti speciali

Gotham Uncovered: la Creazione di una Scena

Batman e la Tecnologia

Batman Smascherato: la Psicologia de Il Cavaliere Oscuro

Per le Strade di Gotham

Le Gallerie: le carte di Joker, il progetto grafico, il poster, le foto di scena, trailer e spot TV

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno

Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (The Dark Knight Rises) è il terzo e ultimo capitolo della trilogia di Christopher Nolan. Dopo essersi assunto la colpa della scomparsa del procuratore distrettuale Harvey Dent, Batman svanisce misteriosamente, ma l’entrata in scena di Selina Kyle (Anne Hathaway) e del folle Bane (Tom Hardy) costringe Bruce Wayne a rivestire i panni di Batman per affrontare la battaglia finale e cercare di salvare Gotham City.

Warner Bros.

Contenuti speciali

Batmobile – Scopri le cinque Batmobile, tutte insieme per la prima volta nella storia

La Fine della Trilogia – Un approfondimento su come il regista Christopher Nolan e il suo team produttivo hanno reso Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno la conclusione epica della leggenda de Il Cavaliere Oscuro

Distribuita da Warner Bros., la trilogia de Il Cavaliere Oscuro sarà disponibile nella Art Edition a partire dal 5 marzo.