Il controller di PS5 potrebbe monitorare battito cardiaco e sudorazione

Videogames

di Stefania Sperandio - 26/02/2020 16:54

Secondo un nuovo brevetto, Sony starebbe valutando di integrare nel suo DualShock 5 dei sensori biometrici capaci di modificare l'esperienza di gioco in base a battito cardiaco e sudorazione del giocatore.

I videogiochi del futuro potrebbero vantare alcune funzionalità decisamente peculiari. A lasciarlo supporre è un nuovo brevetto depositato da Sony per la sua PlayStation 5, che allude all'integrazione, nel controller della console, di sensori preposti a monitorare la sudorazione e il battito cardiaco del giocatore.

Coinvolgimento 2.0

Secondo i documenti registrati dalla compagnia giapponese, ad avere installati questi sensori sarebbe l'impugnatura di DualShock 5, il futuro controller della console, che attraverso le mani del giocatore sarebbe in grado di rilevare i suoi dati biometrici.

Queste informazioni non avrebbero (ovviamente) lo scopo di essere condivise, ma potrebbero essere sfruttate attivamente dai software: un videogioco dedicato all'esercizio fisico, ad esempio, potrebbe suggerire un carico di esercizi ideale in base allo sforzo che il giocatore sta compiendo. In alternativa, un horror potrebbe modificarsi in corsa, evitando uno spavento improvviso a un utente che fosse già provato dalla tachicardia.

Sony Un'immagine dal brevetto di Sony mostra dove sarebbero posizionati i sensori biometrici

A suggerire un utilizzo di questo tipo è il brevetto stesso, che riferisce:

Le informazioni biometriche vengono utilizzate per selezionare tra uno o più opzioni presentate all'interno di un contenuto, senza che l'utente debba fornire ulteriori input.

I documenti fanno anche aperto riferimento alla realtà virtuale, quindi non è da escludere che questo tipo di tecnologia sia stato pensato soprattutto per l'utilizzo in simbiosi con PlayStation VR, l'headset di Sony che sarà supportato (probabilmente con aggiornamenti hardware) anche con il lancio di PlayStation 5.

Rimane ora da scoprire se, effettivamente, l'idea troverà applicazione nella realtà, o se quanto pianificato dal brevetto non sia invece destinato a rimanere sulla carta.

HD Sony PlayStation VR potrebbe avvantaggiarsi particolarmente dei sensori biometrici

La PlayStation del futuro

PlayStation 5 non ha ancora una data d'uscita precisa, né un costo di listino ufficiale. Sony ha confermato che la lancerà entro il periodo natalizio del 2020, sottolineando che l'intento è quello di consentire ai giocatori di divertirsi con risoluzioni fino a 8K. Grazie al supporto SSD, inoltre, la piattaforma punterà a dire addio ai tempi di caricamento.

È stato già confermato che sarà anche possibile giocare su PS5 anche i titoli per PS4, grazie alla retrocompatibilità – mentre per ora non ci sono notizie certe su quelli delle generazioni precedenti.

Nei giorni scorsi, la concorrente Microsoft ha ufficializzato che la sua Xbox Series X potrà contare su una potenza grafica pari a 12 TFLOPs, il doppio rispetto a Xbox One X (la console più potente al mondo, al momento). Riuscirà PlayStation 5 a rispondere colpo su colpo, in vista dell'arrivo della next-gen alla fine dell'anno?