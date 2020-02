Creed 3: sarà Zach Baylin a scrivere la sceneggiatura del nuovo film

Cinema

di Mattia Chiappani - 26/02/2020 10:11 | aggiornato 26/02/2020 10:14

Adonis è pronto a salire nuovamente sul ring per la terza volta. Creed 3 ha infatti trovato ufficialmente uno sceneggiatore e lo sviluppo del film può iniziare.

Adonis Creed sta per tornare a combattere. Dopo i buoni risultati del secondo capitolo, uscito lo scorso anno in Italia e capace di incassare più di 200 milioni di dollari in tutto il mondo, sembra che un nuovo film dedicato al pugile sia in cantiere. È infatti arrivata la notizia che lo sviluppo di Creed 3 è ufficialmente iniziato, con MGM che ha dato a Zach Baylin di scrivere la sceneggiatura della nuova attesissima pellicola. Questo autore è salito agli onori delle cronache grazie al suo lavoro su King Richard. Il film, incentrato sul padre delle eccezionali tenniste Venus e Serena Williams, deve ancora uscire nelle sale ma nell'ambiente c'è moltissimo interesse per quest'opera e la decisione di MGM ne è un chiaro segnale.

Siamo comunque a una fase decisamente iniziale per Creed 3. È facile immaginare che Michael B. Jordan ritorni per questa nuova avventura nel mondo della boxe, ma è più difficile prevedere chi gli farà compagnia. Al momento non c'è infatti conferma su un (probabile, ma non scontato) ritorno di Tessa Thompson nel ruolo di Bianca e soprattutto di Sylvester Stallone ancora una volta nei panni dell'iconico Rocky Balboa. Non è totalmente da escludere anche la presenza di Dolph Lundgren e Florian Munteanu, rispettivamente Ivan e Viktor Drago, già antagonisti del secondo capitolo.

La saga di Creed nasce come spin-off di quella più nota dedicata a Rocky. Dopo sei avventure cinematografiche, il mitico pugile interpretato da Stallone ha appeso i guantoni al chiodo ed è diventato l'allenatore di Adonis, nuovo protagonista del franchise. Questi è il figlio di Apollo Creed, primo avversario di Balboa diventato nel tempo uno dei suoi più cari amici (sebbene abbiano mantenuto una certa rivalità). Questa serie di film ha avuto il merito di riportare il mondo di Rocky al cinema, riuscendo a raccogliere un discreto successo e dando nuova vita alla saga.

Voi cosa ne dite? Siete incuriositi da questo Creed 3? Come vorreste che si sviluppasse la storia e chi vorreste tornasse dal passato della serie?

Via Deadline