di Silvio Mazzitelli - 26/02/2020 08:54 | aggiornato 26/02/2020 08:58

Ben 19 posizioni, una per ogni volume uscito, per Demon Slayer, il manga di Shonen Jump che continua a ottenere un successo incredibile.

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non accenna a fermarsi. In Giappone ogni settimana l'agenzia Oricon svela i risultati delle vendite del settore editoriale, mostrando l'andamento del mercato di libri e fumetti. Nella settimana che va dal 10 al 16 febbraio, la classifica dedicata ai fumetti più venduti aveva praticamente un solo nome presente, quello del manga di Koyoharu Gotouge.

Demon Slayer occupa 19 posizioni su 20, con il numero 19, l'ultimo volume uscito, in prima posizione con 254 mila copie vendute nella sua seconda settimana. Una cosa simile non era mai avvenuta sin dalla nascita delle classifiche settimanali di Oricon nel 2008. Non contento, Demon Slayer ha occupato per la terza settimana di fila le prime 10 posizioni della classifica.

Shueisha

Kimetsu no Yaiba ora risulta essere il terzo manga ad aver venduto oltre il milione di copie in una sola settimana dal lancio di un volume. Le vendite totali del numero 19 infatti sono ormai arrivate a 1.378 milioni di copie. Prima di lui soltanto One Piece (45 volte) e L'Attacco dei Giganti (2 volte) erano riusciti a vendere un milione di copie nella prima settimana di lancio di un nuovo volume.

Il 19esimo volume è uscito lo scorso 4 febbraio, e l'intera serie ha ora in circolazione ben 40 milioni di copie in totale. Secondo le stime di Oricon, il franchise avrebbe guadagnato circa 13 milioni di dollari contando solo le vendite dei volumi del manga, dei CD, DVD e Blu-ray dell'ultima settimana.

Demon Slayer ha visto fiorire il suo successo lo scorso anno grazie all'arrivo dell'anime che ha avuto un successo incredibile in Giappone. Dopo la messa in onda della versione animata il manga è andato a ruba, tanto che, secondo Shueisha, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è la sua seconda serie più venduta nel 2019 dopo l'immortale One Piece di Eiichiro Oda.

HD Shueisha

Koyoharu Gotouge ha lanciato la serie sulle pagine di Shonen Jump nel 2016, ma è soltanto l'anno scorso che il successo arriva in maniera travolgente. La storia di Demon Slayer è ambientata in Giappone all'incirca negli anni '20 del secolo scorso. In questo mondo si muovono degli esseri chiamati demoni che si nutrono di esseri umani; la famiglia di Tanjiro viene massacrato da uno di questi, a salvarsi vi è solo la sorella Nezuko trasformata a sua volta in un demone. Tanjiro giura dunque di far tornare la sorella normale e di vendicarsi del demone che ha ucciso la sua famiglia, e per fare ciò dovrà sottoporsi a un durissimo addestramento per diventare un cacciatore di demoni.

