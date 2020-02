TV NewsCelebrity

di Mara Siviero - 26/02/2020 08:49 | aggiornato 26/02/2020 08:53

Dopo David Tennant, suo figlio Ty potrebbe intraprendere la strada di dottore e far parte della serie Doctor Who, di cui ha fatto parte anche il nonno, Peter Davison.

Il figlio adottivo di David Tennant, Ty, ha iniziato a intraprendere la carriera di attore e avrebbe una speranza: diventare il terzo membro della famiglia ad interpretare il dottore in Doctor Who.

Infatti, il nonno materno del ragazzo, Peter Davison, ha interpretato il quinto dottore nella serie fantascientifica, mentre suo padre David ha interpretato il decimo dottore tra il 2005 e il 2010.

Tra l'altro, nello stesso periodo di Doctor Who, Tennant ha conosciuto la sua attuale moglie, Georgina, già madre di Ty, avuto da una precedente relazione. Ragazzino che David ha subito adottato, diventando a tutti gli effetti suo padre.

Del resto, Ty ha una carriera del tutto in ascesa davanti a sé, tanto che ha dichiarato al The Sunday Post, in merito alla possibilità di partecipare a Doctor Who:

Non penso che declinerei l’offerta. Doctor Who è una cosa così grande da affrontare. Chiunque sia valido, otterrà il ruolo. Se mi venisse concesso, farò sicuramente del mio meglio.

Il giovane attore ha un discreto portfolio attoriale alle spalle, tra cui una parte nel film Tolkien, uscito nel 2019 un ruolo nella serie thriller War of the Worlds, un adattamento del racconto di H.G. Wells che lo ha visto recitare al fianco di Elizabeth McGovern.

Insomma, Ty è cresciuto in una famiglia di artisti, oltre ad aver frequentato una scuola di recitazione guidata da suo nonno e sua nonna Sandra Dickinson:

Deve essere stato circa dieci anni fa. I miei nonni insegnavano presso la loro casa e io ci andavo. Penso che mi abbiano insegnato a recitare, così come mia madre e mio padre. È sempre stata una parte di me, pensando che forse avrei dovuto seguire le orme della famiglia, in quanto composta da attori.

E voi, cosa ne pensate? Non sarebbe magnifico se Ty Tennant interpretasse anche lui il dottore il Doctor Who?

