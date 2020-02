Games With Gold di marzo 2020: Microsoft annuncia i nuovi giochi gratis per Xbox

Videogames

26/02/2020

Ecco i Games With Gold di marzo 2020, ossia i quattro giochi gratuiti per gli abbonati a Xbox LIVE Gold di Microsoft del prossimo mese, da scaricare su Xbox One e Xbox 360.

In attesa che Sony sveli tutta la verità su una sempre più schiva PlayStation 5, Microsoft ha saputo come catturare l'attenzione dei videogiocatori "affamati" di next-gen.

Il gigante di Redmond ha snocciolato, del tutto a sorpresa e con un messaggio a firma di Phil Spencer, tutte le caratteristiche tecniche della sua prossima console, quella Xbox Series X in uscita come la rivale in tempo per le festività natalizie di quest'anno. E capace di farci già sognare un device dalla performance impressionanti.

Nel frattempo, l'azienda americana non dimentica di coccolare i suoi attuali fan, pronta ad una nuova tornata di regali per marzo 2020. Come da tradizione, è infatti arrivato puntuale l'annuncio dei nuovi Games With Gold, vale a dire la selezione di quattro videogame per Xbox One e Xbox 360 che potranno essere scaricati in versione digitale da tutti gli abbonati a Xbox LIVE Gold o a Xbox Games Pass Ultimate - che comprende anche il primo servizio.

Con il trailer visibile poco più in alto, Microsoft ha quindi svelato le sue carte per il mese a venire: siete pronti a scoprire di quali titoli si tratta?

Games With Gold: i giochi gratuiti di marzo su Xbox One

Ad aprire le danze è ovviamente l'ammiraglia Xbox One. Gli utenti abbonati potranno allora mettere in download senza costi aggiuntivi Batman: The Enemy Within - The Complete Season di Telltale Games, disponibile dal primo al 31 marzo. Il protagonista di questa intensa avventura grafica è ovviamente l'Uomo Pipistrello, iconico eroe della scuderia DC Comics, di cui andremo a vivere le avventure in tutti i cinque episodi che compongono la stagione.

Nell'ultimo capitolo dal pluripremiato studio che ha creato Batman - The Telltale Series, sia Bruce Wayne che Batman si ritrovano costretti in un precario nuovo ruolo. Il Riddler è tornato a terrorizzare Gotham City, ma i suoi macabri enigmi meramente prefigurano una crisi ben più grave.

Seguirà, dal 16 marzo al 15 aprile, il coloratissimo Shantae: Half-Genie Hero, platform assai riuscito ad opera di WayForward e primo capitolo in alta definizione della serie. ll comparto grafico della produzione è in stile squisitamente cartoon, mentre il gameplay sposa i canoni tradizionali del genere di appartenenza.

L'avventurosa Shantae sbarca per la prima volta nel mondo del full HD! Quando il male minaccia Sequin Land, l'eroina mezza-genio Shantae è sempre pronta ad entrare in azione! Usa il devastante attacco con la punta dei capelli per scacciare i mostri, o la Danza del Ventre per trasformarti in creature potentissime! Sconfiggi gli artefici di ogni piano criminale e preparati per lo scontro finale con la nemica numero uno di Shantae - l'audace pirata Risky Boots!

Games With Gold: i giochi gratuiti di marzo su Xbox 360

Dalla precedente generazione di console - e dunque dall'indimenticabile Xbox 360 - arrivano invece Castlevania: Lords of Shadow 2 di Konami, disponibile dal primo al 15 marzo, e Sonic Generations a marchio SEGA, a disposizione dal 16 al 31 marzo. Questi ultimi due giochi potranno essere fruiti anche su Xbox One grazie al programma di retrocompatibilità, con il secondo a rappresentare un'azzeccata esperienza poligonale vista la recente uscita al cinema di Sonic - Il Film.

Vediamo dunque il riepilogo generale dei Games With Gold di marzo 2020 con il calendario delle uscite:

Batman: The Enemy Within - The Complete Season - Xbox One, 1 - 31 marzo 2020

Shantae: Half-Genie Hero - Xbox One, 16 marzo - 15 aprile 2020

Castlevania: Lords of Shadow 2 - Xbox One e Xbox 360, 1 - 15 marzo 2020

Sonic Generations - Xbox One e Xbox 360, 16 - 31 marzo 2020

Vi ricordiamo che avete a disposizione qualche altro giorno per aggiungere alla raccolta alcuni Games With Gold di febbraio 2020: TT Isle of Man e Star Wars Battlefront rimarranno disponibili fino al 29 febbraio, mentre Call of Cthulhu fino al 15 marzo. Cosa ne pensate invece di quelli del prossimo mese? La nuova selezione di "mamma" Microsoft soddisfa le vostre aspettative?