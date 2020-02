I capelli di Joe Keery continuano a ossessionare i fan di Stranger Things

Celebrity

di Giulia Greco - 26/02/2020 16:13 | aggiornato 26/02/2020 16:17

L'attore di Stranger Things ha cambiato look optando per dei vivaci colpi di sole.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'interprete di Steve "Capelli" Harrington continua a sorprendere i fan della serie coi suoi cambi di look. Dopo aver debuttato con un caratteristico caschetto durante le celebrazioni per il lancio della fragranza Gabrielle Chanel Essence, Joe Keery ha scelto di fare sfoggio di una capigliatura dalle nuance dorate che ci catapulta indietro nel tempo, tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio.

Keery era ospite alla Saint Laurent Paris Fashion Week insieme alla fidanzata, l'attrice Maika Monroe e i due, impeccabili sul red carpet, hanno incantato i fotografi. Ma ad attirare l'attenzione sono stati soprattutto i capelli dell'interprete di Steve Harrington in Stranger Things.

The ’90s Called and Wants to Applaud Joe Keery For His New Chunky Blond Highlights https://t.co/2QVGRQhxwh pic.twitter.com/vZNWctzLaE — Grow your hair! Smooth your skin! (@ModelSupplies) February 26, 2020

Il nuovo taglio di capelli risulta essere un mix tra il classico look à la Steve e quello di molte star che calcavano le scene sul finire degli anni Novanta (qualcuno ricorda Pacey Witter e i suoi colpi di sole nella seconda stagione di Dawson's Creek?).

Maika and Joe Keery front row at the YSL show! pic.twitter.com/VweRI7fasM — 𝚖𝚎𝚐 (@TeamMaikaMonroe) February 25, 2020

In ogni caso, sembra proprio che ogni cambiamento nei capelli di Keery causa un'immediata reazione di frenesia tra i suoi sostenitori. È qualcosa che l'attore non si spiega, di cui proprio non riesce a capacitarsi.

"Aspettate: Joe Keery ha tinto i capelli di biondo? Ha capito bene?", ha scritto un utente su Twitter, evidentemente basito.

wait joe keery dyed his hair blonde? am i reading this right — ً (@lustdyer) February 25, 2020

"Non mi importa se Joe Keery si è fatto biondo fintantoché quel C***O DI CASCHETTO È SPARITO!", ha commentato con sollievo un altro.

I don’t give a fuck if joe keery dyes his hair blonde as long that FUCKING BOWL CUT IS GONE! — JESSE’S GIRL 💛‼️✨ (@Laurabeth2266) February 26, 2020

Dal canto suo, Keery stesso ha commentato l'ossessione dei fan per la sua capigliatura. Durante il New York Comic-Con, in occasione della promozione del film Free Guy, si era detto stranito della loro risposta ai suoi capelli. Ai microfoni di Entertainment Tonight aveva detto:

Sono solo una persona normale che taglia i capelli.

Al momento l'attore è impegnato con le riprese della quarta stagione di Stranger Things, il cui primo teaser ci ha rivelato un'importante notizia riguardo il destino di un personaggio, mentre Free Guy - Eroe per gioco sbarcherà nei cinema statunitensi il 3 luglio 2020.