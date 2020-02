Il gioco da tavolo di Batman: The Animated Series è su Kickstarter

CuriositàFumetti

di Lorenzo Bianchi - 26/02/2020 09:43 | aggiornato 26/02/2020 09:46

IDW Games ha lanciato su Kickstarter una campagna per finanziare Batman: The Animated Series Adventures, gioco da tavolo ispirato al celebre cartoon degli anni '90.

Su Kickstarter, una delle piattaforme di crowdfunding più famose al mondo, IDW Games ha da poco lanciato una campagna per la realizzazione di un nuovo gioco da tavolo della sua linea AUGS (Adventures Universal Game System), di cui fanno già parte due progetti legati alle Tartarughe Ninja. Questa volta protagonista assoluta è la serie animata di Batman degli anni 90, di cui i giocatori sono chiamati a rivivere i principali episodi attraverso l'utilizzo di carte, dadi e dettagliate miniature.

Batman: The Animated Series Adventures, questo il nome del gioco, consente a un massimo di quattro giocatori di vestire i panni dei più grandi eroi di Gotham City per sgominare in maniera cooperativa i piani malvagi di alcuni celebri avversari dell’Uomo Pipistrello, controllati autonomamente attraverso uno speciale mazzo di carte o impersonati da un quinto giocatore.

Al costo di 125 dollari (circa 116 euro), la scatola base “Shadow of the Bat” offre ventiquattro scenari unici basati sugli episodi più popolari della serie animata, che possono essere giocati e rigiocati impersonando Batman, Batgirl, Robin, Catwoman o il commissario Jim Gordon, quest'ultimo aiutato nelle missioni dai poliziotti della GCPD.

Acquistandola durante il crowdfunding si riceverà in regalo l'esclusiva miniatura di Alfred e si avrà accesso a tutti gli stretch goal che verranno sbloccati durante la campagna.

Oltre al pledge con la scatola base, è disponibile anche un All-In Bundle al costo di 225 dollari (circa 208 euro) che aggiunge a “Shadow of the Bat” l'espansione “Arkham Asylum”, il pack personaggi “The New Batman Adventures”, i pack scenario “Mask of the Phantasm” e “Mystery of the Batwoman”, oltre all'esclusiva miniatura di H.A.R.D.A.C. Batman.

Questo enorme bundle, contenente oltre sessanta miniature, introduce una campagna skirmish, in cui ogni giocatore può scegliere di affrontare una battaglia nei panni di qualsiasi personaggio, dando così vita a scontri eroi contro eroi o criminali contro criminali, e la modalità Clayface.

In quest'ultima, a ogni personaggio viene assegnata una carta segreta che indica se è davvero chi dice di essere o se, dietro a una facciata fittizia, si nasconde in realtà il celebre villain. In qualsiasi momento della partita, il giocatore che riceve la carta Clayface può rivelarsi e scagliarsi contro i suoi alleati nei panni dell'argilloso supercriminale.

Che decidiate di acquistare solo la scatola base o l'All-In Bundle, sappiate che il gioco è previsto solo in lingua inglese e che dovrete aggiungere altri 40 dollari per le spese di spedizione. La consegna è prevista per dicembre del 2020.

Il crowdfunding per Batman: The Animated Series Adventures ha abbondantemente superato il traguardo minimo imposto da IDW Games e nei primi giorni sono già stati sbloccati alcuni interessanti stretch goal: il leggendario eroe Fantasma Grigio; la maga Zatanna e il demone Etrigan; Rupert Thorne e la sua banda, con tanto di campagna con giocare l'episodio in cui Harvey Dent diventa Due Facce; addirittura Notchka e Shaka, gli orsi polari di Mr. Freeze.

Tolti villain secondari ma famosi come il Re dei Condimenti o Anthony Romulus, per adesso la vera grande assenza del gioco sono i membri principali della Società delle Ombre di Ra's al Ghul, quasi sicuramente tenuti in serbo per i momenti cruciali della campagna. Non è ancora chiaro, invece, se troveranno spazio i personaggi di Superman e Lex Luthor, protagonisti del film animato del 1997 Batman e Superman - I due supereroi.

Che ne pensate di questo nuovo gioco da tavolo dedicato al Cavaliere Oscuro? Supporterete in prima persona la campagna o vi limiterete a guardarla da lontano?