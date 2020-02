Cinema

di Giuseppe Benincasa - 26/02/2020 09:09 | aggiornato 26/02/2020 09:14

La terra torna a tremare al passaggio dei dinosauri! Sono iniziate le riprese di Jurassic World: Dominion.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Adesso è ufficiale: le riprese del nuovo capitolo cinematografico di Jurassic World sono iniziate!

Ad annunciarlo, con un post su Twitter, è lo sceneggiatore e regista Colin Trevorrow, che ha anche regalato ai fan la gioia di scoprire il titolo ufficiale del terzo film della nuova trilogia "giurassica" iniziata nel 2015.

Qui sotto si può vedere la foto scattata da Doane Gregory sul set del film, Jurassic World: Dominion.

Day One#JurassicWorld pic.twitter.com/UnQIUFwJ3t — Colin Trevorrow (@colintrevorrow) February 25, 2020

Nonostante non sia stata diffusa una sinossi ufficiale, si può ipotizzare che il film si concentrerà sulle conseguenze provocate dalla liberazione dei dinosauri. Ciò avviene nelle ultime scene di Jurassic World: Il regno distrutto, quando la piccola Maisie decide di aiutare i dinosauri intrappolati e destinati a morire nella tenuta Lockwood.

Da qui dovrebbe svilupparsi una trama nella quale i dinosauri cercheranno di sopravvivere, mentre gli umani dovranno prendere una decisione importante sul futuro di queste creature. Per questo, si può ipotizzare che il "dominion" nel titolo si riferisca al dominio del pianeta, dove umani e dinosauri, forse, non possono coesistere e gli uni devono cercare di avere la meglio sugli altri.

Un altro significato del titolo, potrebbe anche derivare dal senso biblico del termine. La parola è presente nella Bibbia quando si afferma che Dio ha concesso agli uomini il dominio sugli animali: nel film, gli uomini lo rivendicheranno?

Il testo biblico, che si può leggere nel libro di Siracide recita:

Egli [Dio] infuse in ogni essere vivente il timore dell'uomo, perché l'uomo dominasse sulle bestie e sugli uccelli.

Il titolo spiegato da Chris Pratt

Contestualmente al tweet del regista, è apparso online quello dell'attore Chris Pratt, atto a spiegare il titolo del film.

Pratt ha condiviso una delle definizioni da dizionario della parola dominio, scrivendo che si intende il tentativo dell'uomo di stabilire il dominio sulla natura.

Day 1 of 100



JURASSIC WORLD

do·min·ion /dəˈminyən/



1. sovereignty or control.

"man's attempt to establish dominion over nature”#JurassicWorldDominion



Hold onto your butts. https://t.co/bWqK79ks8T — chris pratt (@prattprattpratt) February 25, 2020

Parallelismi e precedenti

Non è la prima volta che il mondo del cinema (e non solo) gioca col significato del termine "Dominion".

Nel 2018 è uscito un documentario scritto e diretto da Chris Delforce dal titolo Dominion, al quale attori del calibro di Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno prestato la voce come narratori. Il documentario ha utilizzato la parola dominion con la stessa interpretazione data da Chris Pratt, raccontando del controllo perpetuato dall'uomo sul regno animale. In questo contesto, l'uomo utilizza i suoi mezzi tecnologici e di forza per sovrastare la natura animale e controllarla. In Jurassic World: Dominion potrebbe riproporsi la stessa situazione, qualora i dinosauri vengano visti come le vittime.

Del resto, anche se i dinosauri distruggono tutto ciò che incontrano e (alcuni) mangiano uomini, è stato spiegato e dimostrato per tutto il franchise che è stata la bramosia dell'uomo a riportarli in vita, a trattarli come attrazioni da circo e come oggetti da vendere, senza riservargli il minimo rispetto.

Nel 2004, ad esempio, è uscito il film horror Dominion: Prequel to the Exorcist, dove la parola dominion faceva intendere il conflitto infinito tra bene e male. In questo contesto il bene e il male sono due facce della stessa medaglia, dove il malvagio cerca di annientare il buono. Alla fine però, l'uno non può esistere senza l'altro. Questo potrebbe essere un aspetto importante in Jurassic World: Dominion, considerando che in un finale "buono" uomini e dinosauri potrebbero persino convivere. Un assaggio di questa coesistenza la si è vista nel cortometraggio live-action Jurassic World: Battle at Big Rock diretto dallo stesso Trevorrow.

Jurassic World: Dominion sarà nei cinema americani dall'11 giugno 2021.