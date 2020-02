La trilogia di Indiana Jones ha raggiunto i 10mila sostenitori su LEGO Ideas

CuriositàCinema

di Simona Vitale - 26/02/2020 15:47 | aggiornato 26/02/2020 15:51

Diecimila sostenitori hanno dato il loro assenso per rendere realizzabile il set LEGO ispirato ad ambientazioni e personaggi dei primi tre film di Indiana Jones. Ecco info e immagini.

I fan di Indiana Jones saranno felici di sapere che i film riguardanti il loro beniamino, l'archeologo e avventuriero interpretato da Harrison Ford, potrebbero diventare protagonisti di un interessante set LEGO.

Su LEGO Ideas, la piattaforma che consente agli utenti di inviare idee per nuovi prodotti, il builder BenBuildsLego ha caricato un progetto realizzato in microscala dedicato ai primi tre film (escluso, quindi, Il regno del teschio di cristallo) di Indiana Jones.

Nell'immagine di seguito (che ovviamente non rappresenta il prodotto definitivo che potrebbe essere messo in commercio) vediamo come sono state riprodotte dal builder alcune iconiche ambientazioni in cui il temerario Indiana ha recuperato alcuni manufatti storici di inestimabile valore

HD BenBuildsLego Il set LEGO dei primi tre film dedicati a Indiana Jones

Per poter passare dalla fantasia alla realtà, e quindi alla messa in commercio del set, erano necessari 10mila i sostenitori su LEGO Ideas. Tantissimi sono stati dunque i fan di Indiana Jones che hanno fornito supporto al progetto.

Le tre ambientazioni riprodotte dal builder sono:

Il tempio maledetto (Sankara Stones) - ambientato nel 1935 e facente parte del film Indiana Jones e il tempio maledetto del 1984

(Sankara Stones) - ambientato nel 1935 e facente parte del film Indiana Jones e il tempio maledetto del 1984 Il pozzo delle anime (L’Arca dell’Alleanza) - ambientato nel 1936 e facente parte del film indiana Jones e i predatori dell'arca perduta

(L’Arca dell’Alleanza) - ambientato nel 1936 e facente parte del film indiana Jones e i predatori dell'arca perduta Il Tempio del sole (Il Santo Graal) - ambientato nel 1936 e facente parte del film Indiana Jones e L’ultima crociata

Questo set (che secondo i prototipi dovrebbe essere composto da 650 pezzi di dimensioni 23 cm x 8 cm x 9 cm) potrebbe quindi rappresentare un "manufatto" da esposizione perfetto per ogni fan di Indiana Jones. Senza contare che potrebbe essere anche arricchito di uno stand che include tre mini-figure dei personaggi più importanti del franchise:

Indiana Jones

Marion Ravenwood

Il Dr. Henry Walton Jones, Sr. (padre di Indiana Jones)

Ad onor del vero, inoltre, occorre dire che il builder vorrebbe introdurre nel set anche un quarto personaggio, una minifigure di Shorty (Short Round), personaggio di Indiana Jones e il tempio maledetto:

HD BenBuildsLego La minifigure LEGO di Shorty (Short Round) in Indiana Jones e il tempio maledetto

Il retro del set, infine, include anche ulteriori riferimenti ai film con un inseguimento in auto in una miniera in microscala e l'interno del Tempio del Santo Graal, con cui i fan grandi e piccini di LEGO potranno dilettarsi nel creare questi luoghi mitici e scoprirne i segreti nascosti.

Il builder, però, dati i feedback di numerosi utenti che hanno espresso la loro preferenza in merito al fatto che le ambientazioni del set fossero disposti in ordine di uscita dei film (I predatori dell'arca perduta, Il tempio maledetto e L'ultima crociata) piuttosto che in ordine cronologico (Il tempio maledetto, I predatori dell'arca perduta e L'ultima crociata) ha deciso di aggiungere una funzionalità modulare allo skyline: è, infatti, possibile posizionare prima I predatori dell'arca perduta o Il tempio maledetto, a seconda di una personale preferenza.

HD BenBuildsLego Una funzione consente di spostare le ambientazioni del set LEGO di Indiana Jones, a seconda che si preferisca l'ordine di uscita dei film o la loro ambientazione cronologica

Non ci resta che attendere la messa in commercio di questi set destinati a diventare imperdibili per i fan di Indiana Jones e non solo, ricordando che, però, rispetto al progetto del builder dovrebbero esserci delle variazioni riguardanti sia caratteristiche che dimensioni degli stessi prodotti.