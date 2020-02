Curiosità

26/02/2020

Un fortunato cliente di McDonald’s si porterà a casa un bicchiere in oro 18 carati con la M tempestata di diamanti: si tratta del premio per i 50 anni del milkshake.

McDonald’s ha deciso di festeggiare alla grande il 50esimo anniversario del milkshake. La catena di fast food ha lanciato un concorso davvero particolare, che consentirà a un fortunato cliente di portarsi a casa un bicchiere per frullati realizzato in oro da 18 carati.

Non solo, questa sorta di coppa ha persino i bordi tempestati con 50 pietre preziose (diamanti e smeraldi verdi) ed è marchiato con la classica M tempestata a sua volta con 50 diamantini, quanti sono gli anni del frullato. Il valore complessivo è di ben 90mila dollari!

McDonald’s, però, ha pensato che il bicchiere non bastava per festeggiare come si deve l’anniversario del milkshake. Così ha aggiunto al premio un assegno da 38.571 dollari. Insomma il fortunato vincitore, si porterà a casa un premio del valore totale di 128.571 dollari.

Ma come si vince il fantastico bicchiere in oro da 18 carati? Ebbene, bisogna effettuare un ordine pagando con l’applicazione ufficiale di McDonald’s oppure inviare una mail all’indirizzo del concorso. Quest’ultima si può mandare senza effettuare alcun acquisto tramite smartphone.

Il concorso è partito martedì 25 febbraio e si chiuderà venerdì 6 marzo 2020. Il regolamento, però, prevede dei limiti di partecipazione. Nel caso della mail, per esempio, è possibile inviarne solo una al giorno.

Tutti i clienti che partecipano tramite applicazione, invece, possono concorrere acquistando uno Shamrock Shake oppure un OREO Shamrock McFlurry. Per essere valido ai fini del concorso, l’acquisto deve avvenire dalle 12:00 del 25 febbraio fino alle 23:59 del 6 marzo 2020.

Ma chi può partecipare? Sono ammessi solo i residenti in 50 stati americani. Il concorso, infatti, non è valido fuori dal territorio statunitense.

Una volta concluso il periodo, verrà estratto il vincitore. McDonald’s ha due giorni di tempo per inviare la comunicazione e il vincitore ha, a sua volta, due giorni di tempo per accettare il premio.

In realtà, questa non è l’unica modalità per vincere la coppa. Sempre dal 25, è attiva un’asta su eBay per comprare il bicchiere. McDonald’s ha dichiarato che tutti i fondi raccolti andranno all’associazione Ronald McDonald House Charities (RHMC), che supporta le famiglie in difficoltà. Al momento (mercoledì 26 febbraio), l’asta è arrivata a 30mila dollari. Le offerte saranno chiuse il 6 marzo.

Cosa ne dite: partecipereste all’asta per poter bere un frullato casalingo in un bicchiere d’oro?