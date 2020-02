One Punch Man: ecco il trailer di lancio per il nuovo videogioco

VideogamesAnimazione

26/02/2020

Il videogioco ispirato al famoso anime e manga One Punch Man si mostra con un trailer di lancio a pochi giorni dall'uscita.

Bandai Namco ha presentato un nuovo trailer per il suo nuovo videogioco One Punch Man: A Hero Nobody Knows, titolo in uscita il 28 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Questo trailer finale ci presenta tutto il cast di personaggi in maniera atipica e divertente, infatti vediamo tutti i vari combattenti presenti nel gioco affrontare il protagonista Saitama e venire battuti con un solo colpo come da tradizione per la serie.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sarà un fighting game 3 vs 3 dove il giocatore potrà formare un team con i suoi personaggi preferiti. La particolarità del sistema di combattimento è che alcuni personaggi, come ad esempio Saitama, non saranno disponibili sin dal primo momento quando si affronterà un match, ma avranno un timer che ne decreterà l'arrivo. Il giocatore potrà diminuire il tempo previsto all'arrivo dell'eroe con azioni specifiche, quali combo e parate perfette.

La modalità storia del gioco permetterà anche di creare un proprio eroe completamente da zero, con tante opzioni di personalizzazione sia per abbigliamento e accessori e sia per le mosse da poter utilizzare, per la maggior parte prese dagli altri eroi protagonisti. Il personaggio del giocatore potrà infatti diventare allievo di diversi personaggi del manga per acquisire nuove mosse e migliorare il suo stile di combattimento.

Nel trailer sono state mostrate anche le prime informazioni sul Season Pass, che, da qui all'estate, aggiungerà quattro nuovi personaggi al gioco. Il primo ad arrivare sarà Suiryo, un esperto combattente di arti marziali, mentre gli altri tre sono ancora avvolti dal mistero, ma basta guardare bene le silhouette per farsi un'idea dei personaggi in arrivo.

Cosa ne pensate del nuovo gioco dedicato a One Punch Man, siete interessati a giocarlo?