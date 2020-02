Quando è ambientato No Time to Die? Una featurette svela nuovi dettagli del film

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 26/02/2020 10:23 | aggiornato 26/02/2020 10:54

Cary Joji Fukunaga svela alcuni segreti del nuovo film di James Bond!

In una nuova featurette, il regista e sceneggiatore Cary Joji Fukunaga ha parlato della lavorazione di No Time To Die, svelando alcuni interessanti particolari.

Il video che apre questo articolo è introdotto dalla voce di Fukunaga e dall'iconica sequenza di apertura in cui l'agente 007 entra in scena e spara, con un improvviso scatto, verso l'obiettivo della telecamera.

Fin dai primi secondi del filmato si possono vedere alcune scene dietro le quinte con Daniel Craig protagonista e, proprio al 19esimo secondo, il regista svela che No Time To Die è ambientato 5 anni dopo il ritiro di Bond dall'attività di spia.

Bond è un uomo diverso? Com'è diventato?

A queste domande risponderà il film, che vede l'ex 007 provare a godersi una vita tranquilla in Giamaica, disturbata, ovviamente, dal suo passato.

James Bond tornerà in servizio quando Felix Leiter, un vecchio amico e agente della CIA, gli chiederà aiuto. Secondo quanto dichiarato da Fukunaga, la spia più famosa del mondo troverà un mondo nuovo ad attenderlo, pieno di insidie e con il nemico più pericoloso tra tutti quelli incontrati fino a ora, persino più dell'organizzazione SPECTRE.

La featurette mostra una serie di sequenze spettacolari in cui Bond combatte, spara, salta e corre in auto. "Abbiamo puntato a fare qualcosa di straordinario" ha dichiarato il regista, che conferma quanto i fan già sapevano, ovvero che No Time To Die sarà l'ultimo film in cui Daniel Craig apparirà come James Bond.

Per questo motivo, c'è il dovere morale di dare all'attore e al suo personaggio un finale spettacolare per il suo ciclo narrativo. Inoltre, No Time To Die corrisponde al 25esimo film di James Bond iniziato nel 1962: un numero importante per il franchise più longevo della storia del cinema.

La divisione italiana di Universal Pictures ha anche pubblicato un nuovo poster, che mostra James Bond insieme a Madeleine Swann (interpretata da Léa Seydoux):

Daniel Craig è entrato nel ruolo del personaggio - inventato dallo scrittore britannico Ian Fleming nel 2006 - con il film Casino Royale, in seguito è stato protagonista di Quantum of Solace nel 2008, di Skyfall nel 2012 e di Spectre nel 2015.

No Time To Die sarà nei cinema italiani dal prossimo 9 aprile.