di Elena Arrisico - 26/02/2020 10:05 | aggiornato 26/02/2020 10:09

Rian Johnson, regista di Cena con delitto (Knives Out), si è lasciato scappare un dettaglio di un accordo con Apple: l'azienda statunitense pare non consenta l'utilizzo di iPhone e altri suoi dispositivi ai villain nei film.

Recentemente intervistato, il regista statunitense Rian Johnson si è lasciato andare a una dichiarazione alquanto insolita: pare che Apple non permetta l’utilizzo dei propri dispositivi, come gli iPhone, ai villain nei film. Durante la sua apparizione in un video della serie Notes On A Scene di Vanity Fair, il regista di Cena con delitto (Knives Out) ha dichiarato:

Apple… loro ti permettono di usare iPhone nei film, ma i cattivi non possono avere iPhone sullo schermo.

Nel video di Vanity Fair, lo stesso Johnson è parso titubante nel dare questa precisazione, ma ha poi ceduto. Scherzando, il regista ha detto:

Ogni singolo regista che ha un cattivo nel suo film vuole uccidermi in questo momento… questo doveva essere un segreto.

Diretto e scritto da Johnson stesso, Cena con delitto è riuscito a guadagnarsi una nomination agli Oscar 2020 nella categoria Migliore Sceneggiatura Originale. Il film è un modello giallo deduttivo sullo stampo di Agatha Christie.

Nel cast del film, Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson e anche Ana de Armas, Toni Collette, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer. La pellicola cinematografica ha riscosso abbastanza successo di critica e pubblico da aver spianato la strada per un sequel, ancora senza titolo e basato sul personaggio poliziesco di Daniel Craig: Benoit Blanc.

La trama del film racconta della morte sospetta dello scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey (Christopher Plummer), il quale viene trovato privo di vita nella propria camera. Tutto fa pensare a un suicidio, come credono il detective Elliot (Lakeith Stanfield) e l’agente Wagner (Noah Segan), ma l’investigatore privato Benoit Blanc (Daniel Craig) non è d’accordo e scava più a fondo.

Non ci sono ancora particolari dettagli sul secondo capitolo di Knives Out ma, a Vulture, Rian Johnson ha dichiarato:

La trama sarà disconnessa da Cena con delitto. Sarà un altro caso.

Ad ogni modo, sembra che passerà ancora un po’ di tempo prima di poter guardare Knives Out 2. A gennaio 2020, a Entertainment Weekly, il regista ha detto:

Ci sono molte cose che devono accadere: prima di tutto, devo scrivere una sceneggiatura per cui valga la pena, quindi vedremo. È qualcosa che mi piacerebbe fare. Mi sono divertito a lavorare con Daniel Craig e mi piace l’idea di fare la stessa cosa che Agatha Christie ha fatto con Poirot e Miss Marple.

Questa divertente curiosità cinematografica, probabilmente, non è stata notata dai fan, ma certamente avremo modo di prestare attenzione guardando i film futuri. Ora che questo particolare interessante è stato rivelato, Apple deciderà di mantenere la politica del "niente iPhone per i villain"?