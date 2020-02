TV News

di Silvia Artana - 26/02/2020 10:56 | aggiornato 26/02/2020 10:59

Madam C.J. Walker è stata la prima milionaria afroamericana "che si è fatta da sé" negli Stati Uniti. Una nuova miniserie racconta la sua incredibile, emozionante storia.

La vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer è la protagonista di Self-made: la vita di Madam C.J. Walker, la storia vera della prima milionaria afroamericana "che si è fatta da sé" degli Stati Uniti. La miniserie in 4 episodi di Netflix è basata sul libro On Her Own Ground: The Life and Times of Madam CJ Walker, scritto da A'Lelia Bundles, la bisnipote di Madam, che ha accumulato una fortuna con una linea di prodotti per capelli per le donne di colore.

Come anticipano la sinossi ufficiale e il l trailer ufficiale (che trovate in copertina), nella vicenda ambientata a cavallo tra l'800 e il '900 si intreccia una molteplicità di tematiche:

Contro ogni previsione, Madam C.J. Walker ha superato i pregiudizi razziali e di genere post schiavitù, i tradimenti personali e le rivalità commerciali per costruire un marchio innovativo che ha rivoluzionato la cura dei capelli delle persone afroamericane, mentre allo stesso tempo lottava per il cambiamento sociale.

HD Netflix Il poster della miniserie Self-made: la vita di Madam C.J. Walker con Octavia Spencer

Al fianco di Octavia Spencer, nel cast della miniserie ci sono Blair Underwood (The Event, Agents of S.H.I.E.L.D., Quantico) nel ruolo del marito C.J. Walker, Tiffany Haddish (La scuola serale, Le regine del crimine) in quello della figlia Lelia, Carmen Ejogo (Selma: La strada per la libertà, True Detective 3) nella parte della rivale in affari di Walker, Addie Munroe, Garrett Morris (Hunter, 2 Broke Girls) in quella del suocero di Madam, Kevin Carroll (The Leftovers - Svaniti nel nulla) nei panni dell'avvocato di fiducia della protagonista, Freeman Ransom, e Bill Bellamy nel ruolo del cugino di Ransom, Sweetness.

Self-made: la vita di Madam C.J. Walker è diretta da Kasi Lemmons e DeMane Davis e porta la firma degli showrunner Elle Johnson e Janine Sherman Barrois, che sono anche produttori esecutivi insieme alla sceneggiatrice Nicole Jefferson Asher, Maverick Carter, LeBron James, Octavia Spencer, Mark Holder, Christine Holder e Jamal Henderson e al regista Kasi Lemmons.

Oltre al trailer, Netflix ha anche rilasciato alcune immagini della miniserie, prodotta da SpringHill Entertainment e Wonder Street in collaborazione con Warner Bros. Television, che rivelano l'ambientazione e l'atmosfera della storia e mostrano una serie di splendidi costumi e set d'epoca.

Self-made: la vita di Madam C.J. Walker sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 20 marzo 2020.