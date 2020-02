Star Wars: il grill per cucinare al barbecue con Darth Vader

Curiosità

di Giuseppe Benincasa - 26/02/2020 11:19 | aggiornato 26/02/2020 11:23

La prossima estate passa al Lato Oscuro con il grill di Darth Vader!

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, è importante pianificare tutte le attività all'aperto, comprese quelle culinarie!

Chi ha la passione per la fantastica saga di Star Wars, non l'abbandona mai! Nemmeno quando ci si rilassa all'aria aperta con un pasto cotto nel barbecue.

Per questo scopo, Burned by Design LTD ha realizzato un bellissimo grill che ha la forma del casco di Darth Vader, ovvero quello che è considerato il personaggio più iconico e popolare della saga di Guerre Stellari.

Qui sotto si può vedere il grill che cucinerà i vostri hamburger e/o le vostre verdure tra le fiamme del Lato Oscuro:

Il barbecue è realizzato da Burned by Design LTD, un'azienda che produce grill a legna personalizzati. La ditta vende i suoi prodotti su Etsy, dove l'oggetto in questione è consigliato anche come stufa a legna. Quindi, è possibile sfruttare questo enorme casco in metallo sia d'estate che d'inverno.

Il prezzo, nel momento in cui scriviamo questo articolo, è di 671,91 euro più spese di spedizione.

Ogni grill di Darth Vader è fatto a mano e su ordinazione nel Regno Unito, quindi ci vorrà un mese o giù di lì per essere pronto.

La struttura è di circa 44 centimetri in larghezza e profondità e di circa 78 centimetri di altezza. Il grill viene fornito con tre rastrelliere girevoli cromate, dove cucinare gli alimenti.

Da come si può vedere nel tweet qui sotto, quando è accesa, il fuoco illumina occhi e bocca:

Questo barbecue di Darth Vader pare indispensabile per una festa a bordo piscina a tema Star Wars.