Il primo caso corrisponde all'episodio pilota di Stumptown : la proprietaria del casino, con la quale Dex ha un debito molto alto, le chiede di rintracciare la nipote e Dex non può far altro che accettare il caso...

Scritta da Greg Rucka, creatore e produttore della serie TV, e disegnata da Matthew Southworth, la storia s'intitola: "Il caso della ragazza che si è portata via lo shampoo (ma ha lasciato la Mini) ed è edita in Italia da Edizioni BD .

La prima indagine di Dex Parios, infatti, è disponibile da oggi, 26 febbraio, in libreria e in fumetteria.

Fan di Stumptown , la giornata di oggi è speciale: non solo stasera vedremo su FOX, in prima assoluta, un nuovo episodio della serie con Cobie Smulders, ma potremo anche leggere le sue avventure a fumetti.

