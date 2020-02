TV News The Big Bang Theory

di Chiara Poli - 26/02/2020 11:41

The Big Bang Theory ha scritto la storia della comedy in TV grazie ai suoi protagonisti. Semplicità, assenza di volgarità e capacità di costruire un universo narrativo su piccole avventure quotidiane: ecco gli ingredienti dei 20 episodi migliori...

The Big Bang Theory, uno degli appuntamenti divenuti ormai rituali su FOX, è una di quelle serie che continui a rivedere volentieri.

Perché, anche se conosci a memoria ogni episodio e battuta, trovi soddisfazione nel rivedere esattamente ciò che ti aspetti. Sapere già cosa ci aspetta, in un certo senso, fa parte del divertimento. Succede solo con le sitcom migliori, e la storia di Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Howard (Simon Helberg), Raj (Kunal Nayyar) e Penny (Kaley Cuoco) fa sicuramente parte di questa categoria.

Con il procedere delle stagioni, al gruppo dei protagonisti si aggiungono nuovi personaggi: Amy (Mayim Bialik), Bernadette (Melissa Rauch), Stuart (Kevin Sussman) e tanti altri.

Anno dopo anno, The Big Bang Theory è rimasta all'altezza delle aspettative dei suoi fan grazie a una formula tanto efficace quanto difficile da ottenere: la semplicità, l'assenza di volgarità, la messa in scena di avventure esilaranti sulla base di eventi quotidiani... E universali.

Sì: The Big Bang Theory è una di quelle serie da vedere e rivedere, ma alcuni fra i suoi molti episodi memorabili sono particolarmente amati da noi fan.

Episodi diventati di culto, come quelli di questa selezione che ho fatto per voi, che si limita a 20 titoli ma potrebbe tranquillamente arrivare a 50…

20. La peculiarità del numero 43 (6x08)

Un’assenza breve ma regolare, sempre alla stessa ora, insospettisce Howard e Raj: cosa fa Sheldon chiuso in una stanza dell’università, ogni giorno? E cosa significa il numero 43?

La loro curiosità spingerà Sheldon a farli spaventare, e non poco…

19. La destabilizzazione del capello (5x18)

La storyline sul viaggio e la permanenza di Howard nello spazio ci ha regalato momenti che hanno segnato la storia di The Big Bang Theory.

Ma fra gli scherzi dei suoi compagni astronauti, le crisi d’ansia per il ritardo nel rientro e il volo, probabilmente il momento più memorabile è il racconto di Howard a Bernadette dopo l’addestramento nel deserto.

Per non parlare di come finisce la storia del taglio di capelli fatto a Sheldon da Penny…

18. Il fattore mandarino (1x17)

Il primo, indimenticabile momento fra Leonard e Penny: lui trova finalmente il coraggio di chiederle di uscire, e lei accetta… Mentre Sheldon, convinto di parlare un perfetto cinese mandarino, va a sproloquiare presso il suo ristorante preferito.

Il primo finale di stagione. Davvero indimenticabile.

17. La fluttuazione dell'apriscatole elettrico (3x01)

HD CBS Studios The Big Bang Theory, episodio 3x01: Leonard e Penny

Di ritorno dalla spedizione in Alaska, Leonard viene accolto (letteralmente) a braccia aperte da Penny, che ha sentito molto la sua mancanza. Ma dovrà rimandare l’atteso momento perché Penny lo costringe a scusarsi con Sheldon per aver manipolato i dati, raccontando le situazioni impossibili in cui Sheldon aveva messo lui e gli altri.

Come se non bastasse, Sheldon torna in Texas per evitare le umiliazioni all’università e affronta le teorie religiose della madre sulla nascita dell’universo…

16. La reazione Bozeman (3x13)

Questo è uno degli episodi che i fan conoscono a memoria. Perché uno Sheldon determinato a vivere a Bozeman - la località più sicura di tutti gli Stati Uniti, secondo le sue ricerche - che viene derubato non appena mette piede in città è uno Sheldon che non si dimentica.

Gridando "Bositanooooo" mentre prova a inseguire il ladro, capisce che - pur avendo subito un furto - non può far altro che tornare dove sarà davvero al sicuro: a casa, a Pasadena, circondato dai suoi amici.

15. Nel covo del nemico (3x22)

Uno dei rari episodi che esplorano la mitologia della serie, raccontandoci il primo incontro fra Leonard e Sheldon e mostrandoci i quattro protagonisti com’erano anni prima. Mentre, nonostante le difficoltà (causate da Sheldon), imparavano a conoscere il vero significato dell’amicizia.

Episodio di culto, davvero indimenticabile.

14. La sublimazione barbarica (2x03)

HD CBS Studios The Big Bang Theory: Penny non smette di giocare online

Cominciamo dal mitico episodio in cui Penny, scoprendolo per caso grazie a Sheldon, diventa ossessionata dal gioco online Age of Conan.

Dopo aver sempre parlato male dei videogiocatori, di cui non comprendeva le motivazioni, la ragazza finisce per perdere il contatto con la realtà per vivere nel suo mondo virtuale e, nonostante il tentativo di Sheldon di distrarla presentandole un ragazzo, capisce di avere un problema solo quando - online - decide di accettare un invito a uscire da parte del personaggio di Howard.

13. La ricombinazione della lega della giustizia (4x11)

Qui c’è davvero tutto: la storia infinita fra Penny e Leonard, raccontata attraverso la scortesia di Leonard e degli altri verso Zack - l’attuale boyfriend di Penny, la frustrazione di Sheldon per la questione del termostato nel suo appartamento, l’esilarante scena finale in cui tutti, vestiti da supereroi, si allontanano di gran passo dalla scena di un furto.

Un episodio che nessuno fra gli spettatori di The Big Bang Theory ha mai dimenticato.

12. Il teorema di Cooper-Nowitzki (2x06)

HD CBS Studios The Big Bang Theory: Sheldon e Ramona nell'episodio 2x06

Ramona Nowtizki, la prima fan - o sarebbe meglio dire stalker - del dottor Sheldon Cooper.

Lui non se ne rende conto fino a quando non è già troppo tardi, ma il suo incontro con Ramona, che lo costringe a lavorare continuamente rinunciando a qualsiasi altra abitudine, segnerà per sempre la sua vita. O, meglio, quella dei suoi amici…

11. La fibrillazione di Hawking (5x21)

Dopo averlo praticamente schiavizzato allo scopo di ottenere una sua raccomandazione affinché il grande Stephen Hawking legga il suo lavoro, Howard permette a Sheldon di realizzare un sogno: incontrare il suo idolo. Peccato che, nei suoi calcoli ci sia un errore aritmetico: abbastanza da far svenire Sheldon per la vergogna.

Un episodio memorabile, con la presenza dell’uomo che ha ispirato la serie. Vederlo mentre prende in giro Sheldon per lo svenimento? Da ripetere, in loop. Ancora e ancora.

10. L’eccitazione della prima (9x11)

Un momento che nessuno di noi avrebbe mai creduto di poter vedere arrivare… E invece è successo. Per il compleanno di Amy, Sheldon decide di regalare alla fidanzata… Se stesso. Inaugurando una tradizione annuale (meglio di niente, pensa Amy).

In questo episodio, oltre all’evento epocale, ci sono il nuovo film di Star Wars e il ritorno del personaggio di Arthur Jeffries (il grande attore e comico Bob Newhart). In pratica: tutto ciò che conta davvero per Sheldon.

9. L’escalation del posto auto (6x09)

HD CBS Studios The Big Bang Theory 6x09: L'escalation del posto auto

Un’infinita guerra - a colpi di strofinamento di natiche ignude - fra Howard e Sheldon per il posto auto. Howard ne ha bisogno per la sua auto nuova, ma Sheldon non vuole rinunciarvi pur non possedendo un’auto. Memorabilità ad altissimi (ma anche bassissimi) livelli!

8. La capacità materna (2x15)

Fra le varie incursioni della madre di Leonard, la dottoressa Beverly Hofstadter interpretata da Christine Baranski (The Good Wife, Chicago), questa resta certamente la più memorabile.

Perché ci parla con ironia dei grandi problemi di comunicazione fra Leonard e la madre. Perché ci diverte con la colossale sbornia che Beverly e Penny prendono insieme.

Perché Beverly, trasportata dal momento, bacia Sheldon e la mattina dopo, con un doposbornia da record, sembra molto più umana agli occhi di suo figlio.

7. La riproposizione del bullismo (5x11)

HD CBS Studios The Big Bang Theory: La riproposizione del bullismo

Affrontando una delle tematiche drammatiche ricorrenti nella serie, il bullismo subito durante gli anni della scuola da molti dei protagonisti maschili e femminili, The Big Bang Theory con questo episodio mette Leonard di fronte a Jimmy Speckerman, il ragazzo che lo tormentava al liceo.

Nel frattempo, scoprendo che anche Penny era stata una bulla, Amy e Bernadette le suggeriscono di contattare le sue ex vittime per scusarsi, ma le cose non vanno come previsto…

6. Il vortice della caccia al tesoro (7x03)

Una semplice caccia al tesoro mette in luce tutto il peggio e il meglio di chi vi partecipa: la competitività insensata - e divertentissima - di Bernadette, i contrasti fra Penny e Leonard, l’ingenuità di Raj, il primo punto in comune fra Amy e Howard…

Il tutto durante un’appassionata caccia al tesoro che non manca di fare tappa in fumetteria da Stuart. Naturalmente, senza che nessuno compri alcunché.

5. L’attenuazione della concentrazione (8x05)

Mentre, a Pasadena, i ragazzi fanno di tutto per passare un weekend a lavorare in maniera fruttuosa - fallendo miseramente - a Las Vegas le ragazze cercano di divertirsi.

Amy e Bernadette si ubriacano, dando vita a scene memorabili, mentre Penny deve studiare per una presentazione di lavoro che è stata anticipata. Finirà tutto come deve: alla rovescia…

4. L’alternativa ai pantaloni (3x18)

Mentre Leonard lo presenta, recriminando situazioni personali, Sheldon viene invitato da Penny a bere un bicchiere per rilassarsi prima di salire sul palco a ritirare un importante premio.

Sarà un bicchiere di troppo, e Sheldon che mostra il lato oscuro della Luna dal palco, senza pantaloni, finirà dritto su YouTube. Super-cult.

3. Il corollario del rivestimento raccapricciante (3x05)

Il primo, indimenticabile incontro fra Sheldon Cooper e Will Wheaton, il suo idolo da ragazzino. Sheldon pensa di aver trovato l’occasione di rifarsi per la delusione della mancata presenza di Wheaton a una convention anni prima, ma il torneo in fumetteria vede Wheaton peggiorare l’odio che Sheldon già provava per lui…

Esilarante, e primo capitolo di una saga di odio-amore infinita.

2. L’ipotesi dei sali da bagno (2x11)

Questo è sicuramente uno fra gli episodi più memorabili dell'intera serie. Perché Sheldon, in un'occasione più unica che rara, viene colpito dalla gentilezza che gli dimostra Penny regalandogli un tovagliolo autografato da Leonard Nimoy durante una visita al ristorante in cui lavora.

Sheldon riceve il regalo più prezioso - e più premuroso - che gli sia mai stato fatto, e trova che i molti cesti di prodotti da bagno che aveva acquistato per Penny per Natale, con l'idea di darle solo quello commisurato al suo dono, non siano sufficienti. Così, la abbraccia…

1. La spedizione di Bakersfied (6x13)

Il mio episodio preferito, ora e per sempre. Mentre si stanno recando al Comic-Con di Barkesfield vestiti come i protagonisti di Star Trek: The Next Generation, i ragazzi decidono di fermarsi nel deserto per una (esilarante) sessione fotografica. L’auto di Leonard rimane incustodita e viene rubata, lasciano i malcapitati a piedi nel deserto, truccati e sotto il sole cocente…

Un episodio in cui ci sono la mania dei ragazzi per le serie TV e le convention, la disonestà che li coglie impreparati perché loro, in fondo, nonostante tutto continuano a credere nella bontà del mondo, le battute impagabili - come quelle che i ragazzi subiscono una volta arrivati a una tavola calda, dove perfino la polizia li prende in giro… Da vedere, rivedere e rivedere.