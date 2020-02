TV NewsAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 26/02/2020 11:57

La Guerra dei Cloni tornata è! Ecco come prepararsi alla stagione 7 di The Clone Wars.

Dopo 6 stagioni e 122 episodi e un salto di 6 anni, sarà presto disponibile la settima e ultima stagione della serie TV animata Star Wars: The Clone Wars.

I nuovi 12 episodi dello show continueranno le trame introdotte nella serie originale, esplorando gli eventi che hanno portato ai fatti narrati in Star Wars: La vendetta dei Sith e che hanno avuto inizio durante il film Star Wars: La Guerra dei Cloni.

In breve, durante l'Episodio 2 della saga cinematografica di Star Wars, il piano da doppiogiochista del Senatore Palpatine, mirato a trasformare la Repubblica Galattica in un Impero, raggiunge un punto fondamentale: l'esercito dei Cloni, la cui produzione è stata originata da lui stesso, e l'ordine dei Jedi tentano di difendere la Repubblica dall'attacco dell'esercito dei Separatisti.

Questa cruenta guerra, nominata appunto la Guerra dei Cloni, è durata per ben 3 anni e si è conclusa con la vittoria dei Separatisti. La Repubblica è caduta e si è trasformata in un soppressivo Impero Galattico, governato da Palpatine, rivelatosi un Sith di nome Darth Sidious.

La settima stagione di Star Wars: The Clone Wars chiuderà la Guerra dei Cloni.

Cosa aspettarsi dalla stagione 7?

A questa domanda, ha risposto il miglior interlocutore che ci potesse essere, ovvero il creatore della serie Dave Filoni (collaboratore di Jon Favreau per The Mandalorian).

Filoni, sceneggiatore e regista, si è intrattenuto con il sito io9 e ha parlato dell'ultima stagione dello show che ha fatto nascere, anche per volere di George Lucas.

Per quanto riguarda l'aspetto visivo, Filoni ha promesso che i nuovi episodi saranno decisamente superiore ai precedenti, sia per quanto riguarda gli effetti speciali, che per il design dei personaggi.

Dal punto di vista narrativo, Filoni ha affermato che l'esperienza sul set di The Mandalorian lo ha formato ulteriormente come narratore. Infine, ha detto che i nuovi episodi di Star Wars: The Clone Wars avranno un ritmo narrativo, legato anche al montaggio, migliore rispetto alle stagioni precedenti.

Tre grandi archi narrativi

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Durante l'intervista a io9, Filoni ha parlato dei tre grandi archi narrativi che compongono la serie. Il primo riguarderà The Bad Batch, ovvero il nuovo squadrone di Cloni, che è stato presentato con una clip: Questi, chiamati anche Clone Force 99, sono frutto di un esperimento genetico da parte degli abitanti di Kamino (pianeta visto in Episodio II), al fine di creare dei supersoldati. Questo gruppo d'élite utilizza sul campo metodi poco ortodossi e, al contrario dei normali Cloni, presenta una composizione di varie personalità come Hunter, il leader stoico e forte, Wrecker, il bruto dalla testa calda, Tech, l'intellettuale e lo stratega e Crosshair, il veloce e mortale maestro del combattimento corpo a corpo. Qui sotto si possono vedere in una immagine ufficiale dalla Stagione 7: HD Lucasfilm I membri del Clone Force 99 Il secondo arco narrativo è probabilmente il più atteso e riguarda la vera protagonista dello show, ovvero Ahsoka Tano. Questo racconterà i fatti accaduti tra l'abbandono dell'ordine dei Jedi da parte di Ahsoka e la sua apparizione nella serie TV animata Star Wars Rebels (avvenuta nell'ultima puntata della prima stagione). Qui sotto si può vedere una immagine ufficiale di Ahsoka dalla nuova stagione di Clone Wars: HD Lucasfilm Ahsoka Tano nella stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars Il terzo narrerà dell'assalto di Mandalore e questo si potrebbe collegare proprio ai fatti narrati nella serie live-action The Mandalorian (disponibile dal 24 marzo su Disney+). Oltre a questi tre filoni narrativi principali, non mancheranno le "chiusure" dedicate a personaggi amati come il Capitano Rex o Asajj Ventress.

I personaggi principali dello show

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Star Wars: The Clone Wars è nata da una idea di George Lucas e di Dave Filoni, per raccontare di più del rapporto tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi e delle loro avventure durante l'importante Guerra dei Cloni. Nel corso dello show sono venute fuori tantissime belle storie legate al conflitto ed è stato introdotto un nuovo personaggio come Ahsoka Tano: una aspirante Jedi (in gergo Padawan) affidata agli insegnamenti di Anakin. Inoltre, i fan hanno potuto assistere al ritorno di Darth Maul. Ecco quindi i personaggi principali della settima stagione di The Clone Wars: Anakin Skywalker : la sua storia lo porterà vicino al Lato Oscuro (in originale è doppiato da Matt Lanter)

: la sua storia lo porterà vicino al Lato Oscuro (in originale è doppiato da Matt Lanter) Obi-Wan Kenobi : il maestro Jedi tornerà in azione e, secondo le prime immagini mostrate dal trailer, farà coppia con Mace Windu (in originale è doppiato da James Arnold Taylor)

: il maestro Jedi tornerà in azione e, secondo le prime immagini mostrate dal trailer, farà coppia con Mace Windu (in originale è doppiato da James Arnold Taylor) Ahsoka Tano : dopo aver lasciato l'ordine dei Jedi alla fine della stagione 5, farà ritorno (in originale è doppiato da Ashley Eckstein)

: dopo aver lasciato l'ordine dei Jedi alla fine della stagione 5, farà ritorno (in originale è doppiato da Ashley Eckstein) Maul: la sua storia lo porterà a essere protagonista nell'assedio di Mandalore (in originale è doppiato da Ashley Eckstein)

la sua storia lo porterà a essere protagonista nell'assedio di Mandalore (in originale è doppiato da Ashley Eckstein) Bo-Katan Kryze: un clone donna che combatterà al fianco di Ahsoka Tano (in originale è doppiato da Katee Sackhoff)

un clone donna che combatterà al fianco di Ahsoka Tano (in originale è doppiato da Katee Sackhoff) Yoda: il grande maestro Jedi potrebbe avere un importante ruolo nello show (in originale è doppiato da Tom Kane)

il grande maestro Jedi potrebbe avere un importante ruolo nello show (in originale è doppiato da Tom Kane) Mace Windu: la sua presenza è confermata ma il suo ruolo resta ancora un segreto (in originale è doppiato da Terrence Carson)

la sua presenza è confermata ma il suo ruolo resta ancora un segreto (in originale è doppiato da Terrence Carson) Padmé Amidala: vivrà la gravidanza dei due gemelli (in originale è doppiato da Catherine Taber)

vivrà la gravidanza dei due gemelli (in originale è doppiato da Catherine Taber) Capitano Rex, Cody e gli altri Cloni: la loro storia continua (in originale sono doppiati da Dee Bradley Baker)

la loro storia continua (in originale sono doppiati da Dee Bradley Baker) Ammiraglio Trench: è stato introdotto nella Stagione 2 e poi è riapparso nella Stagione 5, nella Stagione 7 potrebbe avere un ruolo chiave (in originale è doppiato da Dee Bradley Baker)

I 20 episodi da rivedere

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Per prepararsi al meglio, Disney+ ha diffuso un elenco di 20 episodi che dovrebbero essere rivisti in vista della nuova imminente stagione conclusiva: Stagione 1 Episodio 1: Yoda alla caccia di Doku e introduzione di Asajj Ventress

Stagione 1 Episodio 5: importante per l'introduzione dei Cloni

Stagione 2 Episodio 5: viene mostrato l'attacco, da parte dei Jedi, alla fabbrica di droidi su Geonosis. Inoltre, viene introdotto il personaggio di Barriss Offee

Stagione 2 Episodio 6: si rafforza l'amicizia tra Ahsoka e Barriss

Stagione 2 Episodio 7: si concentra sulla regina di Geonosis, mostrandone i poteri mentali

Stagione 2 Episodio 8: Barris e Ahsoka si ritrovano contro, per un complotto della regina di Geonosis

Stagione 2 Episodio 12: viene introdotta Satine Kryze, ovvero la Duchessa di Mandalore

Stagione 2 Episodio 13: rivela dell'amore tra Satine e Obi-Wan Kenobi. Inoltre, questo episodio rappresenta un punto chiave nella storia della politica di Mandalore

Stagione 3 Episodio 2: i Separatisti attaccano Kamino

Stagione 4 Episodio 21: in questo episodio Savage Opress, fratello di Darth Maul, trova il Sith e lo salva

Stagione 4 Episodio 22: al pubblico viene mostrato l'odio di Maul per Obi-Wan Kenobi e il cambiamento di personalità di Ventress

Stagione 5 Episodio 1: Maul e Opress lottano fianco a fianco, mentre Kenobi perde un collega in battaglia

Stagione 5 Episodio 6: Ahsoka viene mostrata nel ruolo di insegnante. Qualcuno dei suoi alunni potrebbe apparire nella Stagione 7

Stagione 5 Episodio 14: Savage Opress e Darth Maul atterrano su Mandalore e formano una alleanza con la cellula terroristica di Death Watch (formata da mandaloriani)

Stagione 5 Episodio 15: viene mostrata la caduta dei Death Watch e l'ascesa di Darth Maul nella politica mandaloriana. Inoltre, la Darksaber passa di mano a Maul

Stagione 5 Episodio 16: muore Satine

Stagione 5 Episodio 17: inizia l'arco narrativo che porterà Ahsoka a lasciare l'ordine dei Jedi

Stagione 5 Episodio 18: i Cloni arrestano Ahsoka per l'omicidio di Letta Turmond e per l'attentato al Tempio Jedi. Ahsoka fugge nelle profondità di Coruscant

Stagione 5 Episodio 19: il consiglio dei Jedi crede che Ahsoka sia colpevole, mentre quest'ultima si allea con Ventress

Stagione 5 Episodio 20: Ahsoka abbandona l'ordine dei Jedi una volta per tutte

