Attenzione! Possibili spoiler!

La star di One Three Hill è apparsa in un momento chiave della vita di Kevin. Deciso a metter su famiglia, il fratello Pearson inizia ad avere una serie di appuntamenti al buio, tuttavia senza successo, finché il suo sguardo non incrocia quello di una donna di nome Lizzie. Il legame tra I due è immediato, e sembra proprio che il destino li avesse fatti incontrare. Kevin si prodiga per creare un appuntamento perfetto e, da vera stella di Hollywood, organizza un concerto privato di John Legend (suo artista preferito) per fare colpo.

La scintilla è scoccata, ma quando stanno per baciarsi, Lizzie dichiara di non poter andare oltre. Ed è qui che c'è il colpo di scena: quella donna che l'aveva colpito fin dal primo istante, non è chi dice di essere. Lizzie è sposata e, con il consenso del marito, voleva concedersi un'avventura con una celebrità.

NBC

Una brutta delusione - l'ennesima - per il povero Kevin, che sperava di vivere una storia d'amore epica come quella dei suoi genitori Jack e Rebecca. Ma proprio quando meno se l'aspetta, il suo cellulare squilla: Sophie, sua prima e indimenticabile fidanzata, lo sta chiamando. Cosa significa il suo ritorno per Kevin? È lei la donna della sua vita?