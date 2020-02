Transformers: trailer e sinossi della nuova serie animata di Netflix

Ricordiamo in ogni caso che Paramount Pictures ha messo in lavorazione due nuovi film legati al franchise di Transformers, con James Vanderbilt e Joby Harold attualmente impegnati a scriverne il copione. L'ultimo lungometraggio della serie è stato Bumblebee (diretto da Travis Knight e uscito nel 2018), preceduto a sua volta da Transformers: L'ultimo Cavaliere (uscito nel 2017 e diretto da Michael Bay).

La seconda parte della trilogia, chiamata Earthrise , non dispone ancora di una data di lancio ufficiale, così come al momento non sono stati resi noti dettagli sulla terza e ultima parte.

Ma non solo: come riportato anche da ComicBook , i nostri eroi saranno infatti chiamati ad evitare la distruzione del leggendario Allspark , ovvero la reliquia più sacra e potente del mondo dei Transformers. Creata da Primus e dai Tredici Prime originali e nota anche con il nome di Matrice del Comando, al suo interno è riposta tutta la saggezza (e la forza) dei più famosi condottieri che hanno regnato su Cybertron.

Transformers: War for Cybertron Trilogy - Siege sarà composta da sei episodi (della durata di 22 minuti ciascuno) prodotti e realizzati da Rooster Teeth, autori di RWBY e gen:LOCK. La storia dello show - intesa come un vero e proprio prequel della serie animata dei Transformers del 1984 - ci mostrerà le battute finali della terribile guerra fra Autobot e Decepticon , questi ultimi responsabili della distruzione del pianeta Cybertron e capeggiati dal temibile Megatron .

La Transformers: War for Cybertron Trilogy è stata annunciata da Netflix lo scorso 23 febbraio. Più in particolare, si tratta di una nuova trilogia di serie animate dedicata agli ormai leggendari robot trasformabili prodotti da Hasbro.

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e i primi dettagli della storia di Transformers: War for Cybertron Trilogy, tre nuove serie animate realizzate in 3D e dedicate ai celebri robot Hasbro. Guarda il video.

