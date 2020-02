Ultras, ecco il nuovo trailer del film diretto da Francesco Lettieri

Il nuovo filmato promozionale, esattamente come il precedente , mette in risalto il senso d'appartenenza alla comunità dei tifosi del Napoli, ponendo l'accento anche sulla violenza e le accese rivalità fra gruppi di ultras di squadre differenti.

Ora, è apparso online il nuovo trailer dedicato al lungometraggio, previsto in alcuni cinema selezionati il 9, 10 e 11 marzo e disponibile sul catalogo Netflix dal 20 dello stesso mese. Lo trovate poco più in alto.

Ultras è il primo film di Francesco Lettieri (noto per aver diretto i video musicali dell'artista LIBERATO ), dedicato alla vita da stadio dei tifosi del Napoli e in uscita il prossimo mese di marzo

