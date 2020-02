Tecnologia

Il database di una nota catena di negozi statunitense potrebbe aver svelato i prossimi prodotti Apple. La presentazione probabilmente al tanto vociferato evento di marzo.

Nonostante da Apple non sia arrivata ancora alcuna conferma - e febbraio è ormai agli sgoccioli -, secondo insistenti rumor a marzo il gigante di Cupertino terrà un evento per la presentazione di nuovi dispositivi. Alcuni indizi sembrano portare al successore di iPhone SE, ma lo smartphone probabilmente dovrà lasciare un po' di spazio anche a nuove cuffie.

Il debutto degli AirPods Pro è abbastanza recente, ma Tim Cook & co. non hanno alcuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore. L'ultimo leak porta la firma dello YouTuber Jon Prosser, con la determinante collaborazione di alcuni dipendenti di Target (una delle più grandi aziende USA nel campo della grande distribuzione).

Alcune foto scattate all'inventario dei prodotti strettamente riservato (o almeno, così era in principio) sembrano confermare l'imminente arrivo di nuovi prodotti Apple, con tanto di rispettivi prezzi. A catturare subito l'attenzione sono gli AirPods (X Generation) da 399,99 dollari. Un prezzo decisamente sopra la media e che fa dunque pensare non a nuovi auricolari wireless, ma a cuffie over-the-ear sull'esempio delle Surface Headphones di Microsoft o delle Beats Studio 3 Wireless.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Ma non è tutto, poiché i dipendenti di Target autori del leak hanno consegnato nella mani di Prosser altre due foto. Nell'inventario di Target sono presenti anche un iPod Touch X Generation e un iPad 10.5" Wi-fi Only X Generation. Secondo lo YouTuber il primo è senza dubbio il successore di iPhone SE, disponibile addirittura in sei colorazioni. Per quanto riguarda invece il tablet, dovrebbe trattarsi del nuovo iPad Pro.

Also listed in Target’s systems is an “iPod Touch X generation” and a display unit “iPad 10.5 X”



The “iPod Touch X” is almost CERTAINLY the new $400 iPhone. It comes in 6 SKUs, so possibly 6 color options.



The “iPad 10.5 X” is most likely the new iPad Pro. pic.twitter.com/eCz1gVvfkb — Jon Prosser (@jon_prosser) February 22, 2020

Fughe di notizie come queste vanno prese ovviamente con le pinze, ma la redazione di AppleInsider - dopo aver raggiunto alcuni membri dello staff di Target - sembra abbastanza fiduciosa. Gli intervistati non hanno potuto fornire alcuna informazione circa la provenienza delle foto all'inventario 'riservato', ma hanno confermato che i tag come 'X Generation' vengono spesso utilizzati come placeholder per prodotti non ancora ufficialmente annunciati.

A questo punto non ci resta che attendere il comunicato di Apple per il così chiacchierato evento di marzo.