La manifestazione si terrà dal 2 al 4 ottobre 2020 , sempre nei padiglioni della fiera di Rho. Con questo cambio data, Cartoomics si svolgerà per la prima volta in concomitanza con Milano Games Week, un'altra fiera dedicata al gaming.

Tante le fiere e gli appuntamenti che sono stati posticipati in seguito al registrarsi dei primi casi di Coronavirus in Italia: questa sorte è toccata anche a Cartoomics, che ha oggi annunciato le nuove date.

Inizialmente la fiera era prevista per il 13 e il 15 marzo, ma questo 2020 ha portato non pochi stravolgimenti nel calendario eventi di Milano e non solo.

